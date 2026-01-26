Argentino atrapa al ‘arbolito’ que lo estafó cambiando dólares en Chile

Un Héroe Mendoza: Joven Argentino Detiene a Estafador en Santiago de Chile

Un joven argentino de 23 años se convirtió en el centro de atención tras perseguir y atrapar a un estafador en Santiago, Chile, mientras intentaba cambiar dólares por pesos chilenos.

La historia de Nahuel, un mendocino que visitó Chile con amigos en busca de ropa y tecnología, comenzó como una experiencia de compras. Sin embargo, rápidamente se transformó en una emocionante persecución al ser engañado por estafadores.

El Engaño en el Corazón de Santiago

Nahuel y su grupo se encontraban en la popular zona de Paseo Ahumada, famosa por sus casas de cambio. Mientras decidían cómo realizar la transacción cambiaria, dos hombres se acercaron y les ofrecieron un tipo de cambio más atractivo. «Nos endulzaron el oído y caímos», confesó Nahuel, reconociendo la confusión que sintieron en ese momento.

Las Señales que Llevaron al Engaño

Atraídos por la apariencia de los estafadores, que vestían de manera presentable y contaban con una calculadora a la vista, los jóvenes confiaron en que estaban en un lugar seguro. «Era una casa de compra y venta de oro. En Argentina son así», explicó Nahuel, haciendo eco de su experiencia previa.

Un Giro Inesperado

Tras aceptar el trato, los falsos cambistas condujeron al grupo hacia un lugar subterráneo, donde les pidieron el dinero «para revisarlo». En ese instante, uno de los estafadores salió corriendo con los 3 mil dólares de Nahuel.

La Persecución Heroica

Sin pensarlo, Nahuel salió tras él. El momento fue capturado por las cámaras de seguridad de la galería y de la calle, donde se puede ver la intensa carrera que se desató. Las imágenes muestran a ambos individuos corriendo escaleras arriba y, en un giro dramático, cómo el ladrón cae y es finalmente detenido.

Intervención de Seguridad

El incidente atrajo la atención de los transeúntes, quienes también se unieron para ayudar a detener al ladrón. Las fuerzas de seguridad chilenas llegaron rápidamente y lograron capturar a uno de los estafadores, identificado como parte de una banda que operaba en la zona.

La Recuperación del Dinero

A pesar de la angustia inicial, todo terminó favorablemente para Nahuel, quien logró recuperar su dinero en la comisaría, gracias a la intervención de los carabineros. «Hay que cambiar sí o sí en las casas de cambio y que no te manden para otro lado», advirtió el joven, compartiendo su valiosa lección tras la experiencia.