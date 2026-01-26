Javier Milei llega a Mar del Plata con su ‘Tour de la Gratitud’

El presidente Javier Milei llega a la ciudad costera para agradecer a los ciudadanos por su apoyo y participar en eventos destacados.

Este lunes, el mandatario argentino, Javier Milei, visitará Mar del Plata como parte de su “Tour de la Gratitud”, un proyecto diseñado para expresar su agradecimiento a los ciudadanos desde el inicio de su gestión. La actividad comenzará a las 20:30 en el cruce de Güemes y Avellaneda, donde se espera un contacto cercano con la comunidad.

Un Encuentro Cercano con los Ciudadanos

Acompañado por su equipo de trabajo, Milei buscará interactuar con los residentes y turistas, reconociendo públicamente el respaldo dado a su administración. En este marco, también se presentarán los avances del “proceso de transformación” llevado a cabo por La Libertad Avanza (LLA).

Participación en la Derecha Fest

Además de su agenda institucional, el presidente asistirá el martes a la Derecha Fest, un evento organizado por su biógrafo, Nicolás Márquez. Este encuentro, considerado como una “convención política”, reunirá a destacados referentes del sector conservador, incluidos legisladores y miembros de su partido, y servirá como plataforma para promover las ideas de Milei.

Un Doble Compromiso el Martes

Durante la misma jornada, Milei visitará el Teatro Roxy para disfrutar de la obra Fátima Universal, en una invitación extendida por su expareja, la actriz Fátima Flores.

Un Recorrido Nacional

La parada en Mar del Plata forma parte de un plan más amplio del gobierno, que busca reforzar el vínculo con los votantes en diversas localidades del país. El objetivo principal de estos viajes es consolidar el apoyo ciudadano y reafirmar la dirección de las políticas implementadas.