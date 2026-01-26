Tragedia en La Plata: Un niño de 2 años fallece por atragantamiento al comer.

La comunidad de Tolosa, en la provincia de Buenos Aires, se encuentra conmovida tras la trágica muerte de un niño de dos años, quien se atragantó mientras comía en su hogar.

El desafortunado incidente tuvo lugar el sábado por la noche, alrededor de las 21 horas, en una vivienda situada en la intersección de las calles 521 y 116. La madre, al notar que su hijo mostraba signos de dificultad para respirar, lo trasladó rápidamente en un auto particular hacia el Hospital Gutiérrez. Lamentablemente, al llegar, el niño ya había perdido sus signos vitales.

Intentos de reanimación infructuosos

Los médicos del centro de salud, que recibieron al menor a las 21:20, realizaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a las 21:50, confirmaron su fallecimiento.

Investigación en marcha

Los primeros reportes sugieren que el niño sufrió una obstrucción en las vías respiratorias a causa de la comida. La Justicia ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Según el medio local 0221, tras el ingreso del menor al hospital, la Policía y el Grupo Táctico Operativo (GTO) se hicieron presentes, manteniendo comunicación con el médico de guardia y notificando a la Justicia. La causa ha sido catalogada como «averiguación de causales de muerte».

El dolor de la familia

Magalí Mahun, la tía del pequeño, compartió una sentida despedida en redes sociales: «Mi negro, ¿por qué te me fuiste? Eras todo para mí. Decime cómo querés que siga». Sus emotivas palabras reflejan la profunda tristeza y el vacío dejado por su partida.

Recuerdos imborrables

En su conmovedor mensaje, Mahun continuó: «Dejaste un vacío enorme, la tía nunca te va a olvidar. Siempre vas a estar en mi corazón». A medida que expresa su dolor, se pregunta quién le brindará los abrazos y besos matutinos que tanto valoraba.

Concluyó su mensaje reafirmando su amor: «Te ama la tía, para siempre. ¿Ahora quién me va a esperar todas las mañanas en la puerta, con abrazos y besos?» La comunidad se une al duelo de la familia, recordando a un pequeño cuya luz se apagó demasiado pronto.