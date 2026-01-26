Frío Polar en EE. UU.: Seis Muertos y un Millón de Hogares sin Luz

La tormenta invernal Fern ha desatado su furia en diversas regiones de Estados Unidos, dejando un saldo trágico y un caos en el suministro eléctrico.

Desde su llegada, Fern ha cobrado la vida de seis personas, cinco de ellas en Nueva York y una en Texas. Esta perturbadora situación ha llevado a un colapso energético, afectando a más de un millón de hogares en el norte y sur del país.

Nueva York Bajo Emergencia por Código Azul

El alcalde Zohran Mamdani reportó las cinco muertes en la gran manzana, resaltando la amenaza que representan las bajas temperaturas para los grupos más vulnerables. Aunque se aguardan los resultados de las autopsias, el peligro del frío extremo es indiscutible.

Para hacer frente a esta crisis, la ciudad activó el «código azul», una medida que aumenta la capacidad de asistencia para personas sin hogar, asegurando refugios caldeados durante el azote del frío.

Texas Reporta su Primer Fallecimiento

En el sur, el alcalde de Austin, Kirk Watson, confirmó la primera muerte en su estado a raíz de las bajas temperaturas. Pese a que los momentos más crudos parecieran haber pasado, Watson instó a los ciudadanos a permanecer en casa, pues todavía se esperan frías condiciones climáticas.

Apagones Masivos: Más de un Millón de Afectados

La tormenta ha causado un daño significativo en la red eléctrica. Según reportes, 1.018.447 hogares carecen de suministro, siendo Tennessee el estado más afectado, con 306.000 usuarios sin luz. Mississippi y Louisiana también enfrentan serias dificultades, con 175.000 y 145.000 hogares sin servicio, respectivamente.

Las compañías de energía han advertido que la recuperación del servicio podría rescatar varios días, especialmente en áreas rurales donde las carreteras congeladas complican las labores de reparación. Para paliar la situación, se han habilitado gimnasios y centros comunitarios como refugios calefaccionados para brindar asistencia a la población más afectada.