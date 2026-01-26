Mar del Plata despide enero con calor y playas llenas

La tan esperada llegada del verano se sintió en su máxima expresión este último domingo de enero en Mar del Plata, donde la ciudad vibró con una mezcla de cultura, música y clima perfecto.

Una Noche de Música y Energía

La jornada comenzó con un espectacular show de Ciro y los Persas en el estadio Bendú Arena, un evento que marcó el inicio de un domingo lleno de actividad. El sábado ya había traído a artistas destacados como Diego Torres y Luciano Pereyra, mientras que la electrónica se adueñaba de las playas cercanas a Punta Mogotes. Con temperaturas que superaron los 20° ya al amanecer, la emoción estaba en el aire.

Las Playas se Llenan de Vida

A medida que avanzaba la mañana, la temperatura se elevó hasta los 30°, y las playas se convirtieron en un mar de gente ansiosa por disfrutar del sol y el mar. Vendedores como Lucio, un paraguayo con su bandeja de chipas, y otros que ofrecían sombrillas y ‘topos’ para garantizar la comodidad de los veraneantes, se dejaron ver en cada rincón.

Un Comercio Dinámico a la Vista

El bullicio de la playa no solo traía risas y alegría, sino también negocios. A medida que la gente buscaba alivio del sol, el comercio local florecía, con una demanda creciente de artículos de playa.

Un Diseño Musical Envolvente

El fin de semana también dejó claro que la cartelera cultural de Mar del Plata es inigualable. Con presentaciones que abarcaban desde El Plan de la Mariposa hasta La Konga, la música fue un pilar central para atraer a turistas y locales. El clima acompañó, con días de sol y calor sin lluvias, lo que coincidió con un mayor afluente de público en la ciudad.

Un Fenómeno Natural Asombroso

En medio de la diversión, apareció un arcoíris horizontal en el cielo, un fenómeno que sorprendió a los visitantes. El meteorólogo Sebastián Pagliarino explicó que se trató de un «arco circunhorizontal», un espectáculo poco común que se da por la refracción de luz en cristales de hielo.

Expectativas para el Futuro

Con el final de enero en el horizonte, el sector turístico en Mar del Plata mantiene un optimismo palpable. La próxima semana promete temperaturas agradables y un alto índice de ocupación hotelera, especialmente con la llegada del fin de semana largo de Carnaval en febrero. La temporada invita a disfrutar y aprovechar cada rincón de esta encantadora ciudad costera.