Scott Bessent destaca la importancia del respaldo financiero a Argentina para la región

Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ha señalado que Argentina se ha transformado en el eje central de la estrategia estadounidense en la región, respaldando la ayuda económica brindada por su gobierno.

En una reveladora entrevista con Javier Negre, director de La Derecha Diario, Bessent declaró: “La Argentina se ha convertido en la pieza central de la estrategia de Estados Unidos para América Latina”. Su afirmación resalta el apoyo financiero que ha recibido el país sudamericano, en el marco de lo que él mismo calificó como un préstamo, y no una donación, aclarando que “terminamos ganando dinero, creo que ha sido grandioso para todos”.

Un Respaldo que Va Más Allá

Bessent defendió el apoyo financiero a Argentina, subrayando la importancia de fortalecer no solo al gobierno, sino también al pueblo argentino: “Logramos apoyar al gobierno, al país y, lo más vital, al pueblo argentino”.

Reestructuración Regional y Nuevas Alianzas

El secretario del Tesoro también expuso su visión sobre el impacto de esta transformación en otros países sudamericanos. Mencionó que el proceso podría extenderse a Paraguay, Chile, Bolivia y potencialmente Colombia, lo que podría redefinir las alianzas en la región. Bessent enfatizó: “Creo que estamos trayendo de vuelta a nuestros grandes aliados de América Latina a nuestra esfera de influencia”.

Aproximación a Javier Milei

Al referirse al nuevo presidente, Javier Milei, Bessent lo describió como un “gran aliado”, mencionando su éxito rotundo en las elecciones de medio término de 2025, donde “arrasó con todas las encuestas”.

Un Contexto Crítico para la Política Financiera

En cuanto a la estrategia financiera del gobierno de EE. UU., Bessent aseguró que se utilizó el balance financiero del país para apoyar a la administración argentina, aludiendo a maniobras políticas internas de los kirchneristas: “Era muy claro que estaban tratando de causar un desajuste en el mercado para afectar las elecciones”.

A medida que se desarrollan los eventos, estos comentarios resaltan el papel fundamental que la Argentina tiene en la agenda geopolítica de Estados Unidos en América Latina.