Liberan a 80 presos políticos en Venezuela

En un giro significativo en la situación política de Venezuela, la ONG Foro Penal confirmó la liberación de 80 detenidos este domingo. Sin embargo, la incertidumbre persiste para los tres argentinos que aún permanecen bajo custodia.

Este fin de semana, el Foro Penal, una organización comprometida con la defensa de los derechos humanos, anunció la excarcelación de un grupo de detenidos políticos en Venezuela. A pesar de esta acción, no hay novedades sobre el estado de Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Roberto Baldo, los tres ciudadanos argentinos que siguen en prisión.

Detalles de las Excarcelaciones

Alfredo Romero, director de Foro Penal, indicó a través de la plataforma X que su equipo está verificando cada uno de los casos de liberación en todo el país. El abogado Kenny Tejeda Jiménez, quien también fue excarcelado, es uno de los principales ejemplos de estas liberaciones. Tejeda Jiménez, que había sido arrestado el 2 de agosto de 2024 mientras brindaba asistencia legal, había enfrentado cargos de «terrorismo» y «incitación al odio».

Reacciones y Próximas Acciones

Romero sugirió que podrían haber nuevos anuncios de liberaciones en las próximas horas, lo que genera expectativas entre las familias de los detenidos. Además, Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, resaltó la importancia de seguir monitoreando estas liberaciones para asegurar la transparencia del proceso.

Desajuste en los Cifras de Liberaciones

Las cifras de liberaciones anunciadas por el gobierno venezolano y por las organizaciones de derechos humanos varían significativamente. Mientras el Poder Ejecutivo afirmó que 626 personas habían sido liberadas hasta el viernes pasado, Foro Penal confirmó solo 156 casos antes de las últimas excarcelaciones. Por otro lado, la Plataforma Unitaria Democrática reporta hasta 173 liberaciones.

Contexto Actual

La gran mayoría de estos arrestos se produjo tras los conflictos derivados de las elecciones de julio de 2024, en un clima de crisis institucional generado por las denuncias de irregularidades en el proceso electoral. La situación sigue siendo tensa, y el futuro de muchos detenidos, incluidos los argentinos, continúa sin resolver.