Tres heridos, uno en estado crítico

Una tarde de domingo se tornó dramática en Mar del Plata cuando un tren embistió un auto en las cercanías del parque acuático Aquasol. El fuerte choque dejó a tres personas lesionadas, una de ellas en estado crítico.

Detalles del Accidente en la Ruta 2

El incidente ocurrió en el kilómetro 386 de la Ruta 2 e involucró a un tren que partió de Plaza Constitución y un Peugeot 206. En el auto viajaban un hombre de 40 años, una adolescente de 17, y un joven de 23 que fue rescatado de entre los hierros y trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

Estado de Salud de los Afectados

Tras el accidente, el joven fue llevado inmediatamente al quirófano debido a graves politraumatismos y su estado estaba reservado hasta la noche del domingo. La chica y el otro adulto también sufrieron heridas, pero se encuentran fuera de peligro.

Reacción de los Servicios de Emergencia

El choque generó alarma entre los pasajeros del tren y resultó en un amplio despliegue de servicios de emergencia. Desde Trenes Argentinos aseguraron que, afortunadamente, ni los pasajeros del servicio ferroviario ni el personal a bordo resultaron heridos. Sin embargo, el tren tuvo que detenerse durante varias horas para realizar las investigaciones necesarias.

Coordinación de la Asistencia Sanitaria

El operativo de rescate fue respaldado por los servicios de emergencia de la provincia de Buenos Aires y el Servicio de Atención al Turista (SAT), que opera bajo la dirección de Emergencias del Ministerio de Salud. Este equipo tiene como objetivo mejorar la asistencia en la costa atlántica durante la temporada estival.

Intervención de Fuerzas de Seguridad y Bomberos

En la respuesta al incidente participaron Bomberos de Camet y Santa Clara del Mar, así como la Policía Bonaerense, agentes de Vialidad (Aubasa) y Defensa Civil, todos colaborando para restablecer la normalidad en la zona.

Impacto en el Tránsito

El accidente tuvo lugar en una hora de gran afluencia vehicular, acentuada por el cambio de turistas durante el fin de semana. A pesar de que el tránsito fue interrumpido, los peritajes se completaron y la circulación por la autovía se normalizó, permitiendo que los servicios ferroviarios también retomaran su actividad.