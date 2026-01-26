¡La Tinka estalla! Más de S/ 19 millones en el sorteo del 25 de enero.

¿Fuiste el afortunado ganador de La Tinka? Descubre los resultados del último sorteo

El sorteo de La Tinka del pasado domingo trajo sorpresas y oportunidades. Si jugaste, es hora de averiguar si te convertiste en uno de los ganadores.

Detalles del sorteo de La Tinka

Fecha del sorteo: domingo 25 de enero de 2026

Número del sorteo: 1267

Números ganadores: 4, 19, 28, 8, 35, 43 y el comodín 11.

¿Cuándo conoceré si gané?

La Tinka realiza sorteos dos veces a la semana, cada domingo y miércoles. Los resultados se publican después de las 20:30 horas. Asegúrate de revisar los números para saber si eres el afortunado ganador.

Plazos para reclamar premios

Si resultaste ganador, ten en cuenta los plazos para reclamar tu premio:

30 días: Para premios mayores a 5,000 soles y menores a 1,000,000 soles.

Para premios mayores a 5,000 soles y menores a 1,000,000 soles. 90 días: Para premios superiores a 1,000,000 soles.

Para premios superiores a 1,000,000 soles. 180 días: Para premios inferiores a 5,000 soles.

Estos plazos inician al día siguiente del sorteo, así que no dejes pasar la oportunidad de reclamar tu premio.

Consejos para mejorar tus posibilidades de ganar

Aunque La Tinka es un juego de azar, puedes aumentar tus posibilidades de ganar con algunos consejos prácticos:

1. Jugar en grupo

Forma un grupo con amigos o familiares. Juntar recursos permite comprar más boletos, lo que aumenta las combinaciones y las oportunidades de ganar.

2. Escoger números menos populares

Elegir números que no sean comunes, como los basados en cumpleaños, puede ser beneficioso. Esto reduce la posibilidad de compartir el premio con otros ganadores.

3. Sistemas reducidos

Optar por jugar combinaciones de un conjunto limitado de números puede resultar más costoso, pero mejora tus chances de aciertos.

4. Participación regular

Jugar con frecuencia te da más oportunidades acumuladas, siempre manteniendo el juego dentro de tus posibilidades económicas.

5. Seleccionar números estratégicamente

Ya sea al azar o basándote en estadísticas históricas, elige números que maximicen tus posibilidades, aunque cada combinación tiene la misma probabilidad.

6. Explorar premios menores

Considera participar en modalidades adicionales que ofrezcan premios más pequeños, que a menudo son más accesibles.

Cómo jugar a La Tinka

Para participar en La Tinka, visita su sitio web y elige un boleto desde cinco soles. A continuación, selecciona seis números de una lista del 1 al 48. Si lo prefieres, puedes optar por la opción “Al Azar” para que el sistema elija por ti.

Una vez que confirmes tu selección de números, haz clic en “Finaliza tu compra”. Para ganar el Pozo Millonario, tu combinación debe coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que acierten de dos a cinco números.

La Tinka y su impacto social

Además de ofrecer emocionantes oportunidades de ganar, La Tinka destina parte de sus ganancias a organizaciones benéficas en Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa, contribuyendo así al bienestar social. Desde 1994, sus aportes han beneficiado a miles de personas en situación de riesgo.

En la historia de La Tinka, el pozo más grande alcanzó los 20 millones de soles, ganados por un afortunado arequipeño en 2019, seguido de un premio de 9 millones obtenido por un ganador en Cusco, en octubre de 2020.