Con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, Argentina se posiciona como un aliado estratégico crucial para Estados Unidos.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha declarado que Argentina se ha convertido en la “pieza clave” de la estrategia estadounidense en América Latina. En un reciente comunicado, celebró la “gran victoria” electoral de Javier Milei en 2025, destacando su evolución de candidato a un político maduro y brillante.

Apoyo Económico y Crecimiento para Argentina

El secretario Bessent respaldó el apoyo económico que el gobierno estadounidense ha brindado a Argentina, asegurando que no se trató de una donación, sino de un préstamo crucial para el desarrollo del país. “Este préstamo ha servido para fortalecer a Argentina, apoyar al gobierno y, lo más importante, al pueblo argentino”, afirmó.

Desmitificando el Apoyo Financiero

Frente a rumores que indicaban que Estados Unidos había simplemente entregado 20.000 millones de dólares, Bessent clarificó que se trató de una operación crediticia que ha beneficiado a ambas partes. “Terminamos ganando dinero; creo que ha sido grandioso para todos”, concluyó, reafirmando el compromiso de su país con el crecimiento y estabilidad argentina.