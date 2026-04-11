Argentino dirige en EE.UU. una empresa pionera en terapia génica para tratar el Parkinson

Gustavo Pesquin combina su amor por la medicina y la administración para liderar una innovadora empresa farmacéutica en EE.UU., enfocada en desarrollar tratamientos para enfermedades como el Parkinson.

Un destino inesperado en la medicina

Aunque Gustavo Pesquin nació en una familia de cirujanos en Mendoza, su camino hacia la medicina fue inesperado. Con una licenciatura en Administración y más de 26 años residiendo en Estados Unidos, dirige AskBio, una compañía farmacéutica que está revolucionando el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas mediante terapia génica.

Las raíces de su compromiso por la salud

Los padres de Gustavo, Goyo y Raquel, le inculcaron un profundo respeto por la salud y el bienestar de los pacientes. “Mi papá conocía a sus pacientes por nombre y su historia médica. Crecí con una sensibilidad que muchos no experimentan,” señala Pesquin, enfatizando cómo la dedicación de sus padres formó su carácter.

Una formación educativa sólida

Pesquin estudió en el Liceo Agrícola y Enológico, parte de la Universidad Nacional de Cuyo, donde forjó amistades valiosas. A pesar de su amor por la enología, optó por un futuro en administración, impulsado por su deseo de marcar la diferencia en el ámbito empresarial.

Un salto hacia la innovación

Con la meta de realizar un MBA en una universidad de prestigio, Pesquin se trasladó a Buenos Aires para ganar experiencia laboral en Procter & Gamble. Allí, amplió su visión del mundo empresarial y se destacó en un entorno competitivo.

El vínculo personal y profesional

En su camino se cruzó Alexis, su esposa, cofundadora de una fundación que apoya a niños con cáncer. Juntos se mudaron a EE.UU. para continuar sus estudios, con Gustavo obteniendo su MBA en Finanzas de la Kellogg School of Management.

Un cambio en la industria farmacéutica

Pesquin comenzó su carrera en Boston Consulting Group, donde tuvo la oportunidad de ingresar al mundo de las grandes farmacéuticas. Trabajó en empresas como Pfizer y Abbott, antes de asumir el rol de CEO en AskBio, una compañía a la vanguardia en terapias génicas.

La terapia génica desmitificada

Pesquin explica la terapia génica comparándola con la reparación de un satélite: “El virus que utilizamos actúa como un vehículo para transportar el tratamiento directamente a las células que lo necesitan.” Actualmente, AskBio tiene varios estudios en marcha relacionados con enfermedades neurológicas y cardíacas, con la esperanza de que pronto obtengan la aprobación de la FDA.

Transformando vidas con innovación

Pesquin se siente optimista sobre la misión de AskBio de generar terapias que realmente hagan la diferencia. “No se trata solo de un logro profesional, sino de un compromiso personal con aquellos que sufren de enfermedades críticas,” afirma, reconociendo la importancia del acceso a estas innovadoras tecnologías en un contexto como el argentino.

Acceso a tratamientos de vanguardia

La clave, según Pesquin, es dirigir las terapias a poblaciones específicas. Con casos de éxito como la terapia Zolgensma, es posible implementar modelos que faciliten el acceso a quienes más lo necesitan, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en el ámbito de la salud.

Un futuro prometedor

En su tiempo libre, además de seguir impulsando la innovación en AskBio, Pesquin es un apasionado del fútbol y mantiene un fuerte vínculo con Mendoza, su hogar. Sueña con un proyecto vitivinícola como un hobby, reforzando su conexión con sus raíces.