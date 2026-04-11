José Simonella: «El gran reto es la capacidad de la sociedad para adaptarse al cambio de modelo»

En un entorno de incertidumbre y desafíos, el economista José Simonella ofrece su perspectiva sobre el modelo económico actual y su impacto en la vida diaria de los argentinos.

Situación Económica Actual: El Latido de la Calle

En una entrevista en Punto a Punto Radio, Simonella enfatizó que la economía afecta directamente el bolsillo de los ciudadanos. A pesar de algunos indicadores de crecimiento, la realidad es desigual, con sectores como la industria, el comercio y la construcción enfrentando serias dificultades.

Un Panorama Desalentador para el Futuro

El economista no es optimista respecto a una pronta mejora en la situación económica. Aunque algunos datos sugieren crecimiento, los ingresos de las familias continúan cayendo, y la creciente inflación solo agrava el problema del salario real y el empleo formal.

Calidad del Empleo: ¿Una Ilusión de Progreso?

Si bien el Gobierno afirma que el empleo no ha caído drásticamente, Simonella advierte sobre la calidad de esos empleos. La proliferación de trabajos informales y monotributistas no sustituye la estabilidad y los ingresos de los empleos formales que se han perdido.

Inversiones Estratégicas: ¿Una Salida Viable?

El actual modelo económico busca promover inversiones en sectores donde Argentina tiene ventajas competitivas, como el agro y la minería. Sin embargo, estas inversiones son capital intensivas y no generan suficientes puestos de trabajo.

La Reestructuración de la Industria: Un Cambio Necesario

Simonella señala que muchas industrias tendrán que adaptarse, pasando de la producción local a la importación. Esta estrategia, aunque necesaria para la supervivencia empresarial, conlleva una menor demanda de mano de obra, afectando principalmente a las regiones industriales más densas.

La Carencia de un Plan Económico Claro

A pesar de las dificultades, el Gobierno mantiene una ideología que prioriza la asignación de recursos por parte del mercado, lo que podría aumentar las tensiones en áreas donde la competencia es desigual, como algunas industrias frente a productos importados de China.

Riesgos y Tiempos de Espera

Simonella advierte que muchas empresas podrían no sobrevivir en este nuevo panorama económico. La transición hacia nuevas actividades que generen empleo será un proceso largo y complicado.

El Desafío de Sostener la Transición Social

Finalmente, el economista plantea la pregunta crucial sobre la capacidad de la sociedad para soportar esta transición. Mientras algunos pueden adaptarse, muchos más ya enfrentan situaciones críticas.

La Cambiante Preocupación de los Argentinos

Si bien la inflación fue durante un tiempo la principal preocupación de la población, hoy el enfoque está en los problemas económicos más amplios, como la disminución del salario real y la creciente pérdida de empleos.