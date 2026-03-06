Argentinos brillan en Indian Wells: celebraciones por Báez y Cerúndolo

En la segunda jornada de competencia en Indian Wells, la delegación argentina tuvo un día mixto, con triunfos destacados de Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo, pero también una eliminación para Francisco Comesaña.

Brillante Triunfo de Sebastián Báez

El porteño Sebastián Báez, ubicado en la posición 53 del ranking, se impuso con autoridad al taiwanés Chun Hsin Tseng (144°), accediendo a la siguiente ronda con un contundente 6-3 y 6-2. Este triunfo confirma su buen inicio de temporada en canchas rápidas, donde ya había mostrado su potencial en la United Cup y en el ATP 250 de Auckland.

Desempeño Impecable

Báez se mostró sólido en su servicio, ganando el 78% de los puntos jugados con su primer saque y sin sufrir quiebres. Con un total de 14 tiros ganadores y solo 19 errores no forzados, demostró un juego eficaz, rompiendo el saque de Tseng en cuatro ocasiones, mientras que su oponente apenas logró seis winners y cometió 33 errores.

Cerúndolo Consigue su Primera Victoria en el Desierto

Juan Manuel Cerúndolo, en la posición 70 del ranking, también tuvo su momento de gloria al vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp (59°) tras un intenso partido que se extendió por 2 horas y 42 minutos, con parciales de 7-6 (7-3), 6-7 (5-7) y 6-3. Este triunfo marca un hito personal para el zurdo, quien no obtenía una victoria en el cuadro principal de un torneo ATP en canchas duras desde el US Open 2023.

Un Duelo de Estrategias

El partido fue un tira y afloja en el que Cerúndolo supo aprovechar sus oportunidades, convirtiendo 4 de 5 break points, mientras que su rival solo pudo hacerlo en 3 de 7 ocasiones. Con un total de 24 winners, el argentino mostró un juego inteligente frente a los 42 ganadores de Van de Zandschulp, quien, sin embargo, acumuló 64 errores no forzados.

Despedida para Francisco Comesaña

En un desenlace diferente, Francisco Comesaña (82°) se despidió del torneo tras una dura derrota ante el estadounidense Sebastián Korda (37°) con un marcador de 7-5 y 6-0. El primer set fue parejo, pero Korda se impuso en los siguientes ocho juegos, llevándose el partido y ocasionando a Comesaña su séptima derrota del año.

Un Balance Mixto para la Delegación Argentina

A pesar de la eliminación de Comesaña, el día dejó a Argentina con dos positivos desempeños con Báez y Cerúndolo avanzando en el torneo. El camino no será fácil, ya que Báez se medirá contra el checo Jiri Lehecka (23°) en la próxima fase, mientras que Cerúndolo se enfrentará al francés Arthur Rinderknech (28°).