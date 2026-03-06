Ecuador: Incautan «narcosubmarino» de 35 metros con combustible

Impactante incautación de un "narcosubmarino" en Ecuador

El ejército ecuatoriano ha dado a conocer la captura de un notable "narcosubmarino" de 35 metros, descubierto en una reserva natural cercana a la frontera con Colombia. Este hallazgo representa un golpe significativo al narcotráfico en la región.

Un operativo estratégico El semisumergible, que transportaba aproximadamente 22.700 litros de combustible, estaba preparado para una navegación prolongada destinada al tráfico de drogas, según lo informado por el Ministerio de Defensa de Ecuador.

Contexto de la operación La intervención se realizó en un manglar de la Reserva Cayapas-Mataje, justo después de que el presidente Daniel Noboa anunciara una «nueva fase» en la lucha gubernamental contra los carteles de drogas. Ecuador, debido a su ubicación entre Colombia y Perú, se ha convertido en un punto crítico para el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, Europa y Australia.

Adecuaciones en la logística del narcotráfico Durante la operación, las fuerzas armadas hallaron un campamento cercano que servía como centro logístico para alistar embarcaciones destinadas al contrabando. Mientras realizaban su trabajo, los militares fueron atacados por sujetos armados, lo que llevó a la respuesta legítima mediante el uso progresivo de la fuerza.

Incautaciones adicionales Aparte del semisumergible, también fueron secuestradas seis lanchas rápidas, siete motores fuera de borda y una cantidad considerable de barriles de combustible, evidenciando la estructura que apoyaba las actividades ilícitas en esta zona estratégica.