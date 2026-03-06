Alerta entre Inquilinos: Aumenta el Endeudamiento por Alquiler

El desafío del alquiler en Argentina se profundiza, y los inquilinos enfrentan nuevas realidades económicas que los llevan a replantear sus finanzas. En un contexto de creciente endeudamiento, Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, revela cómo los hogares están lidiando con esta situación.

La Realidad del Endeudamiento entre Inquilinos

En un reciente análisis, Araujo destacó que el 57,6% de los inquilinos recurre a distintas estrategias financieras para cubrir sus gastos mensuales. Esto incluye desde el uso de ahorros hasta préstamos, ya sea a nivel familiar o bancario.

“El incremento del endeudamiento se ha vuelto una constante entre los hogares que alquilan. Cuatro de cada diez inquilinos han optado por algún tipo de préstamo para sostener su situación económica”, explicó Araujo.

Desafíos de la Vida Cotidiana: Alquileres y Gastos

Según el estudio, el desbalance financiero afecta sobre todo a familias de tres o cuatro miembros. Los aumentos en alquiler, educación, salud y expensas generan una presión abrumadora sobre sus ingresos.

Araujo advirtió que muchos inquilinos se ven forzados a postergar pagos de expensas para poder llegar a fin de mes, priorizando gastos esenciales sobre las obligaciones del consorcio.

Respuestas del Sistema Financiero

Ante esta crisis, algunas entidades financieras han comenzado a ofrecer soluciones específicas, como refinanciaciones y líneas de crédito destinadas a afrontar deudas, incluyendo las expensas.

Transformaciones en las Decisiones Habitacionales

El informe también resalta un cambio en las decisiones de vivienda. Por primera vez en años, la cantidad de inquilinos en Argentina ha disminuido, sin que esto signifique necesariamente un acceso más fácil a la vivienda propia.

Araujo indica que muchas familias están reorganizando su estructura para reducir gastos, optando por volver a la casa de familiares o compartir espacios para aliviar la carga económica.

Impacto en Jóvenes y Jubilados

Los jóvenes son particularmente vulnerables, con cuatro de cada diez entre 25 y 35 años sin posibilidad de independizarse. A su vez, los jubilados que alquilan afrontan una situación precaria, con el 82% de ellos en condiciones vulnerables.

El análisis concluye que el estrés financiero de los inquilinos sigue en aumento, impulsando a las familias a adoptar medidas de agrupamiento y financiación a través de préstamos como estrategias para mantener su acceso a la vivienda.