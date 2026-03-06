Mahiques pide la renuncia del titular de la IGJ en un giro confrontativo con la AFA

La Nueva Era en el Ministerio de Justicia: Mahiques Remueve a Altos Funcionarios

Juan Bautista Mahiques, el recién nombrado ministro de Justicia, inicia su gestión con una restructuración significativa, solicitando la renuncia de todos los funcionarios políticos, incluida la del titular de la IGJ, Daniel Vítolo.

El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tomó este jueves la decisión de pedir la renuncia a todos los altos funcionarios de su cartera, incluido el presidente de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien estaba llevando a cabo una investigación sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los Vínculos de Mahiques con la AFA Durante una entrevista en A24, Mahiques reveló que conoce personalmente a varias figuras de la AFA, incluyendo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, pero negó haber asistido a reuniones en la lujosa quinta de Pilar asociada al tesorero de la AFA. A pesar de sus palabras, su historia en 2025 como vicerrector de una universidad vinculada a la AFA ha generado suspicacias sobre sus lazos con estas autoridades.

Reacción de Vítolo ante la Reestructuración Vítolo, quien ha sido parte del sistema desde el impulso de Santiago Caputo, explicó que no había recibido ninguna comunicación que confirmara su salida, y mencionó que presentó una resolución para permitir que se designen veedores en la Superliga. Sin embargo, Mahiques ya ha dejado claro que planea removerlo de su puesto, aunque aún no se ha especificado a su sucesor.

Cambios en la Estructura del Ministerio Tras su juramento ante el presidente Javier Milei, Mahiques ha decidido evaluar la dirección de organismos clave como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción. Su objetivo será redefinir la gestión, a medida que se busca mejorar la percepción pública sobre la Justicia en el país.

Funcionarios que Permanecen A pesar de la ola de cambios, algunos funcionarios como Juan Cruz Montero y Joaquín Mogaburu continuarán en sus cargos, mientras que otros se enteraron de su remoción a través de los medios de comunicación, evidenciando una gestión que ya comienza a tener sus controversias.

Prioridades del Nuevo Ministro Mahiques destacó que una de las principales metas de su gestión es cubrir las 300 vacantes existentes en la Justicia federal. Resaltó la importancia de contar con fiscales y jueces capacitados para implementar un sistema acusatorio efectivo. Sin embargo, el desafío radica en obtener los recursos necesarios del Ministerio de Economía para llevar a cabo esta misión.