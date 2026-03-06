Morgan Stanley elige a dos gigantes cripto como custodios de su ETF de Bitcoin

La reconocida entidad financiera, Morgan Stanley, está dando un gran paso en el ámbito de las criptomonedas al designar a Coinbase y BNY Mellon como custodios de su nuevo ETF de Bitcoin, en un momento de creciente interés por estos activos digitales.

Morgan Stanley, uno de los bancos más influyentes de Estados Unidos, ha anunciado que ha elegido a Coinbase y BNY Mellon para cuidar su ETF de Bitcoin. Esta decisión fue revelada en un comunicado dirigido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), donde se especifica que la mayoría de los activos digitales permanecerán en almacenamiento en frío, garantizando así una gestión segura.

Una pequeña porción de estos activos será trasladada a billeteras conectadas a internet, facilitando así operaciones de creación y rescate de participaciones del fondo. En este esquema, ambas instituciones desempeñarán funciones específicas:

Roles Específicos de Custodia

BNY Mellon actuará como administrador, agente de transferencias y custodio de efectivo, mientras que Coinbase será responsable de la custodia directa de los bitcoins.

Una Estrategia Integral de Inversión en Activos Digitales

Este enfoque combina la expertise de un banco tradicional con la experiencia de una plataforma cripto, señalando el compromiso de Morgan Stanley de expandir su participación en el innovador mundo de los activos digitales. El banco también ha presentado propuestas para lanzar ETFs vinculados a Bitcoin y Solana en una fase en la que los flujos de inversión hacia ETFs de Bitcoin han registrado entradas superiores a los u$s600 millones en semanas recientes.

Durante la última conferencia telefónica de resultados, el CEO de Morgan Stanley, Ted Pick, destacó que el banco está “bien posicionado” en el sector de criptomonedas y activos tokenizados, una afirmación que refuerza su intención de diversificar aún más su oferta en este terreno en crecimiento.

El Futuro del Trading de Criptomonedas

En un evento reciente, Morgan Stanley esbozó una hoja de ruta que apunta a un desarrollo más allá de la simple exposición a criptoactivos. La entidad planea ofrecer servicios completos de trading, custodia bajo control institucional y productos de préstamos respaldados por Bitcoin (BTC).

A partir de ahora, los clientes institucionales y de alto patrimonio podrán comprar y vender Bitcoin y otros activos digitales al contado a través de su plataforma de corretaje E*Trade.

Además, la iniciativa se lanzará en colaboración con proveedores de infraestructura cripto, mientras el banco trabaja en el desarrollo de su propia plataforma de custodia y liquidación de activos digitales que opere dentro del marco regulatorio existente.