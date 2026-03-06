Franco Colapinto finaliza 18° en el segundo entrenamiento del Gran Premio de Australia

El inicio de la temporada de Fórmula 1 ha dejado a los argentinos Franco Colapinto y Pierre Gasly en los últimos puestos en las primeras prácticas del Gran Premio de Australia, en un circuito que promete emoción.

Resultados de las Prácticas Libres

En su debut en Albert Park, Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly enfrentaron retos significativos durante las dos primeras sesiones de práctica. En el primer ensayo, Colapinto se ubicó en el 16° lugar, mientras que Gasly quedó en el 18°, marcando una diferencia de siete décimas entre ellos. Posteriormente, en el segundo entrenamiento, las posiciones se invirtieron ligeramente, con Colapinto a 452 milésimas de su colega.

Dominio de Ferrari y McLaren

Mientras tanto, Ferrari mostró su fuerza desde el inicio, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocupando las primeras posiciones, seguidos por Max Verstappen de Red Bull, quien completó el podio. El piloto Oscar Piastri, de McLaren, destacó en la segunda práctica con un impresionante tiempo de 1:19.729, reafirmando el poder de su equipo. Lando Norris, sin embargo, no tuvo el mismo rendimiento, terminando en el 19° lugar tras un comienzo difícil pero logrando luego un séptimo puesto tras 29 vueltas en la segunda sesión.

Competencia entre las Escuderías

Los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, también se hicieron notar al asegurar el 2° y 3° lugar en la segunda práctica, generando una intensa rivalidad entre las principales escuderías de la Fórmula 1.

Próximos Pasos en el Gran Premio

La actividad continuará este viernes con la tercera y última práctica libre, programada para las 22:30 (hora argentina). La clasificación se llevará a cabo el sábado a las 2:00 AM, mientras que la carrera principal, que constará de 58 vueltas, se disputará el domingo a la 1:00 AM. Los aficionados podrán seguir todas las emociones a través de plataformas como Disney+ en Latinoamérica, Fox Sports en Argentina, DAZN en España, Apple TV en EE. UU. y F1TV en streaming.