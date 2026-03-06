Irán busca sobrevivir: estrategias de sus líderes ante la superioridad militar de EE.UU.

Las tensiones en Medio Oriente se intensifican, con EE.UU. e Israel reportando un debilitamiento de la capacidad militar iraní. Pero, ¿cuál es la estrategia de Teherán en esta complicada situación?

Estados Unidos e Israel informan que sus operaciones aéreas han impactado severamente las capacidades militares de Irán.

Donald Trump, expresidente de EE.UU., mencionó en su plataforma social que «las defensas aéreas y la estructura militar iraní han sufrido grandes pérdidas» y aseguró que la nación persa ahora busca diálogo cuando es «demasiado tarde».

En respuesta, Irán ha ejecutado ataques contra Israel y otras naciones en la región, justificando estas acciones como defensa legítima.

Frente a esta brecha militar, surge la pregunta: ¿cuáles son los esquemas estratégicos que emplea Irán y qué futuro le espera en esta contienda?

Desgaste y Eficiencia Económica

El analista H. A. Hellyer, del Royal United Services Institute del Reino Unido, explica que la doctrina actual de Irán no busca ganar en una guerra convencional, sino que se enfoca en prolongar los conflictos y hacerlos económica y militarmente onerosos para sus adversarios.

“Irán no puede triunfar convencionalmente, pero su táctica es asegurar que cualquier victoria del enemigo sea costosa y complicada”, afirma.

Nicole Grajewski, académica del Centro de Estudios Internacionales de Sciences Po en Francia, respalda esta perspectiva con su definición de la «guerra de desgaste», donde el objetivo es erosionar la capacidad del enemigo a través de un desgaste continuo de recursos.

Dimension Psicológica de la Guerra

Este enfoque no solo tiene una cara militar; también busca impactar psicológicamente a las poblaciones afectadas. Grajewski destaca que durante la reciente Guerra de los 12 Días, Irán orientó sus ataques hacia áreas civiles, incrementando el miedo y el desasosiego entre la población.

Misiles y Tecnología Iraní

El arsenal de misiles balísticos iraní se considera uno de los más grandes de Medio Oriente. A pesar de los daños sufridos en el conflicto, se estima que Irán aún cuenta con un inventario significativo, con aproximadamente 2.500 misiles activos, que incluyen variadas capacidades de alcance.

Los funcionarios iraníes destacan el uso de misiles como el Sejjil y el Fattah, el último de los cuales se publicita como hipersónico. Las afirmaciones sobre el estado actual de estas capacidades varían, ya que el general Dan Caine del ejército estadounidense menciona una reducción alarmante del lanzamiento de misiles balísticos iraníes.

Ciudades de Misiles Subterráneas

Irán ha desarrollado extensas instalaciones subterráneas, apodadas «ciudades de misiles», aunque la magnitud y el contenido de estas estructuras son difíciles de verificar. A pesar de la disminución de las actividades de lanzamiento, Hellyer afirma que Irán mantiene una capacidad considerable para amenazar objetivos estadounidenses y aliados en la región.

Un Conflicto Prolongado y Sus Implicaciones

Con 610,000 efectivos en servicio, Irán posee una de las fuerzas militares permanentes más grandes de la región. Sin embargo, la resiliencia de este país en conflictos prolongados podría depender de su cohesión interna y la capacidad de sus líderes para mantener unida a la élite política y de seguridad.

La guerra entre Irán e Irak es una referencia significativa, ya que se enfrentó a ataques constantes sin ser capaz de responder de manera convencional. Sin embargo, esta resistencia también enfrenta tensiones internas que pueden influir en el futuro de la estrategia militar iraní.

El Futuro de la Estrategia Iraní

Con el incremento de las tensiones entre las potencias regionales y las constantes acciones militares de EE.UU. e Israel, Grajewski enfatiza que el objetivo de Irán es que la situación sea tan intolerable para sus vecinos que estos presionen a EE.UU. para renegociar o cesar las hostilidades.

Si bien dicha táctica puede parecer arriesgada, también puede dar lugar a reacciones inesperadas que compliquen aún más el panorama defensivo de Irán.