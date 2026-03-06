Monotributo: Crecen las recategorizaciones de oficio y la incertidumbre entre contribuyentes

La reciente notificación masiva enviada a monotributistas ha generado un clima de preocupación entre los pequeños contribuyentes de Argentina. Elisabet Piacentini, experta en tributación, desglosa las razones detrás de esta ola de intimaciones.

En un análisis reciente con Canal E, la tributarista Elisabet Piacentini explicó cómo un nuevo control fiscal ha llevado a que miles de monotributistas reciban intimaciones para su recategorización automática. Esta medida, alimentada por datos de plataformas digitales, ha sorprendido a muchos contribuyentes en el país.

La Revolución de la Recategorización Automática

Según Piacentini, esta es la primera vez que se implementa un proceso de recategorización automática de esta magnitud. «Nunca antes habíamos visto un envío de intimaciones en una escala tan alta dentro del régimen simplificado», afirmó. Este cambio está basado en la información recopilada de sistemas de pago y billeteras digitales, lo que ha suscitado un mar de preguntas sobre la privacidad y origen de estos datos.

Incertidumbre en los Contribuyentes

La especialista también aclaró que esta situación ha creado una profunda inquietud: «Los contribuyentes se preguntan de dónde provienen estos datos y por qué tantos han sido notificados al mismo tiempo».

Los Datos Provenientes de Billeteras Digitales

Un aspecto vital de este debate es cómo la AFIP obtiene y procesa información sobre los movimientos de los monotributistas. Existe confusión respecto a los diferentes sistemas que utilizan los bancos y plataformas digitales: algunos informan solamente si se exceden ciertos montos, mientras que otros reportan constantemente transacciones realizadas mediante tarjetas o códigos QR.

Como explicó Piacentini: «Las plataformas de pago están obligadas a informar constantemente al fisco sobre los montos cobrados por los contribuyentes». Sin embargo, advirtió que esta recolección de datos puede no estar siendo procesada adecuadamente, resultando en duplicaciones. «Esta es la información que maneja AFIP, pero algunos datos parecen estar duplicados y mal procesados», añadió.

Reclamaciones ante Recategorizaciones Automáticas

Ante esta situación, los monotributistas que han recibido intimaciones tienen la posibilidad de presentar un recurso para evitar que la recategorización se confirme de forma automática. Según Piacentini, «los contribuyentes cuentan con 15 días hábiles para presentar su defensa a través de medios digitales».

Si no se realiza el reclamo, la nueva categoría puede ser impuesta, incluso si esto implica un salto drástico en la clasificación. «Si no te defiendes, se acepta como válida la categoría notificada, que puede ser varias categorías más alta», advirtió la experta.

El organismo también ha simplificado el proceso para que los monotributistas que están en desacuerdo puedan solicitar una revisión de sus datos. Se estima que cerca del 10% de los monotributistas en Argentina podrían haber recibido dichas intimaciones, especialmente aquellos que gestionan sus ventas a través de QR o tarjetas.

Finalmente, Piacentini enfatizó que el monotributo no solo es un sistema tributario, sino un mecanismo de inclusión social fundamental para millones de trabajadores independientes en el país.