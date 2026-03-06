Sebastián Amerio, nuevo procurador del Tesoro tras su salida del Ministerio de Justicia

Título: Sebastián Amerio asume como Procurador del Tesoro y se intensifica la reestructuración en el Ministerio de Justicia

Bajada: En medio de una serie de cambios estratégicos, el exviceministro Sebastián Amerio asume un nuevo rol en el Gobierno mientras se redefinen los aliados en la gestión de Karina Milei.

Después de dejar su cargo como viceministro de Justicia, Sebastián Amerio ha sido nominado Procurador del Tesoro, en reemplazo de Santiago Castro Videla, marcando un cambio significativo en la estructura judicial del Gobierno argentino.

Amerio, considerado un miembro clave dentro del círculo de confianza de Santiago Caputo, tomó conocimiento de su salida del ministerio durante una transmisión en vivo. Esta decisión fue ejecutada por Karina Milei, que está en proceso de debilitar la influencia de su asesor bajo el liderazgo presidencial.

La nueva dirección del Ministerio de Justicia

El establecimiento de un nuevo equipo judicial, encabezado por Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, es parte de la estrategia de Milei para consolidar su poder. Mahiques, quien asume este viernes, es afín a los primos Menem, lo que refleja una apuesta por un entorno más leal y controlado.

Karina Milei y Santiago Viola

Una administración bajo el control de Milei

De acuerdo con información de NA, Milei, aunque ve en Caputo una figura necesaria, busca limitar su poder. Esto se ha evidenciado con la reciente apreciación de su propia influencia tras el éxito electoral de LLA en 2025, posicionando funcionarios afines a su modelo.

En la Casa Rosada, se anticipó que “post octubre se ordena”, sugiriendo que Milei tiene planes para reestructurar su grupo de trabajo en caso de que su estrategia electoral funcione.

Karina Milei y Santiago Caputo

Las primeras acciones de Mahiques en Justicia

Juan Bautista Mahiques asumió oficialmente el cargo de Ministro de Justicia y ya realizó su primera acción: solicitar la renuncia de todos los funcionarios políticos. “Quiero contar con un equipo de trabajo alineado con nuestros objetivos”, afirmó durante una entrevista en A24.

En sus primeras declaraciones, Mahiques destacó la necesidad de una justicia independiente y eficiente, que garantice la igualdad ante la ley y proteja a las víctimas, dejando atrás la confusión entre garantías y impunidad.

Juan Bautista Mahiques

Por último, Mahiques agradeció a Karina Milei por su apoyo constante y a su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, por sentar las bases de la transformación que busca consolidar con firmeza.