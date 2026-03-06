Los bancos podrán descontar deudas de tarjetas directamente de la cuenta sueldo

En una decisión impactante, la Justicia argentina aprobó que el Banco de Córdoba pueda descontar las deudas de tarjetas de crédito directamente de las cuentas sueldo de sus clientes. ¿Qué implicaciones tiene este pronunciamiento?

El magistrado Aquiles Julio Villalba se pronunció en contra de un amparo presentado por una clienta que alegaba que el banco había vulnerado la ley de contrato de trabajo al descontar $1.644.211,90 de su reciente depósito salarial de $1.816.222,14, bajo la denominación de «Cobro Deuda Bancor».

El Fallo y sus Justificaciones

El juez argumentó que la legislación laboral protege la relación entre empleador y empleado, pero no abarca las obligaciones asumidas por el cliente con la entidad bancaria. Villalba subrayó que las deducciones no se realizaban por un embargo judicial, sino por gastos reales hechos con la tarjeta de crédito.

En un punto crucial, el fallo enfatizó que, una vez que los haberes ingresan al sistema bancario, dejan de considerarse salario, permitiendo al banco aplicar esos fondos para saldar deudas contraídas por el usuario.

La Excepcionalidad del Amparo

El magistrado recordó que el amparo es un recurso extraordinario, destinado a situaciones de ilegalidad evidente. En este caso, indicó que la entidad bancaria había actuado de forma acordada y transparente, realizando descuentos válidos.

Si bien reconoció a la demandante como consumidora, consideró que no hubo violación de derechos porque no se demostró falta de información ni prácticas abusivas que justificaran el principio protector del consumidor.

Refinanciación de Deudas: Opciones para los Argentinos

A medida que más argentinos enfrentan dificultades para llegar a fin de mes y cumplir con sus obligaciones de tarjeta de crédito, surgen alternativas para gestionar las deudas. Actualmente, el 7,7% de los financiamientos con tarjetas se encuentra en situación de atraso, según datos del Banco Central.

Existen diversas estrategias para refinanciar saldos impagos. La opción más común es el plan de cuotas automáticas, donde los bancos refinancian la deuda en cuotas, aunque esto viene acompañado de intereses que aumentan el costo total y reducen el límite de compra disponible.

Otra alternativa es solicitar un préstamo personal, que permite consolidar deudas en una sola cuota mensual, facilitando el manejo de las obligaciones. Este tipo de préstamo puede ser ventajoso si la entidad ofrece tasas atractivas.

Finalmente, los clientes también pueden intentar negociar directamente con su banco. Esta estrategia es más efectiva si se lleva a cabo antes de caer en mora, ya que las negociaciones posteriores pueden resultar más complicadas y costosas.