Argentinos desarrollan IA para eliminar filas: Grido, Axion y Nike ya la utilizan

El sector del comercio físico se enfrenta a importantes retos a medida que el comercio electrónico avanza. Descubre cómo I+DIoT Lab está utilizando la tecnología para cerrar la brecha entre lo digital y lo físico.

El retail físico se reinventará en respuesta al auge del ecommerce y a los cambios en los hábitos de consumo, impulsando a un número creciente de empresas a incorporar tecnología innovadora. En este escenario, nace I+DIoT Lab, una startup argentina que desarrolla soluciones B2B destinadas a modernizar el comercios físicos al integrar electrónica de desarrollo propio con inteligencia artificial.

Fundación y Misión de I+DIoT Lab

Fundada por Martín Zuker en 2018 y consolidada como startup en 2021, I+DIoT Lab surge tras el éxito de Foster Nutrition, el primer restaurante inteligente de Latinoamérica. Zuker explica: «En I+DIoT Lab, creamos tecnología para transformar y digitalizar las experiencias en el retail físico, beneficiando tanto a marcas como a consumidores.»

Un Enfoque Integral: Integración de lo Digital y lo Físico

Con el objetivo de abordar uno de los mayores desafíos que enfrenta el retail actual—la sincronización de lo digital y lo físico—, la empresa se enfoca en optimizar costos, tiempos y la experiencia del usuario. Entre sus clientes se cuentan reconocidas marcas como Grido, Nike y Falabella.

Un Nombre Con Propósito

El nombre I+DIoT es un juego de palabras que combina “Idiot” y “IoT” (Internet de las Cosas), junto con “I+D” (Investigación y Desarrollo), reflejando la pasión de la compañía por la innovación y la investigación responsable. El equipo fundador está compuesto por Guido Rafael Stella, Mariano Fernández, Pablo Abramowicz y Tomás Guthmann.

Tecnología Eficiente: Transformación en 12 Países

I+DIoT Lab ofrece una serie de soluciones que combinan hardware, software e inteligencia artificial para modernizar las operaciones en tiendas. Entre sus innovaciones destacan:

Terminales de autogestión

Sistema de pedidos omnicanal

Smart boxes para retiro de productos

Integración de datos en tiempo real

Experiencias automatizadas

«Nuestro objetivo es mejorar la eficiencia operativa y enriquecer la experiencia del cliente. En el sector de la moda, por ejemplo, hemos reducido los tiempos de retiro de productos de 25 minutos a menos de uno,» añade Zuker.

Crecimiento y Reconocimiento Internacional

Iniciando con una inversión de 100,000 dólares, I+DIoT ha conseguido levantar un millón de dólares durante distintas rondas de financiamiento, alcanzando el break-even operativo en 2025. Su creciente éxito les permitió destacar en eventos internacionales como el FRF 2026 y ser la única empresa latinoamericana reconocida por Zebra Technologies.

La Tecnología Como Corazón del Retail

En un mundo donde el retail físico busca alternativas para competir con el comercio online, propuestas como las de I+DIoT demuestran que la tecnología puede ser el eje central de las operaciones. Con un enfoque en la automatización y la mejora continua de la experiencia del usuario, esta startup se posiciona para redefinir cómo compran los consumidores y cómo venden las marcas.