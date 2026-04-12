Ferro Rompe el Invicto de Oeste

Ferro continúa su racha triunfal al vencer 2-0 a Oeste Juniors. Con este triunfo, el equipo se aferra a su invicto y sella su tercera victoria consecutiva en el campeonato.

Inicio Arrollador de Ferro

Apenas 8 segundos pasaron desde el inicio del partido cuando Ferro sorprendió a todos. Jorge Gaitán inició la jugada desde el medio, tocando hacia atrás para que Gonzalo Páez enviara un pase largo. Facundo Toranzo encaró la medialuna, ejecutó un potente derechazo que impactó en el travesaño y, en el rebote, se encontró con la pelota para impulsar un cabezazo certero al fondo de la red.

Respuesta de Oeste Juniors

La reacción de Oeste fue casi inmediata. Un cabezazo de Brian Alvear llevó a Leandro Cancino a una espectacular atajada, desviando el balón a tiro de esquina. A medida que el partido avanzaba, ambos equipos luchaban por imponer su estilo, con Oeste tomando riesgos en el campo rival y Ferro afilando sus contragolpes.

Oportunidades Perdidas

En los primeros compases, la tensión se intensificó cuando Alvear fue derribado en el área, lo que llevó al árbitro a señalar un penal. Sin embargo, el mismo Alvear falló el tiro desde los 12 metros, enviando el balón sobre el travesaño.

Durante el resto de la primera mitad, las ocasiones brillaron por su ausencia, con Alvear nuevamente intentando un cabezazo que fue bien detenido por Cancino.

El Segundo Gol de Ferro

Justo antes del descanso, Ferro hizo estallar el estadio nuevamente. Gabriel Dodds, por la derecha, centró un balón bajo que encontró a Ismael Rodríguez en el segundo poste, quien no tuvo problemas para sellar el 2-0 con el arco vacío.

Un Segundo Tiempo Sin Sorpresas

En el segundo tiempo, Oeste luchó por encontrar el camino al descuento, pero se encontró con una defensa firme de Ferro. A pesar de algunos intentos, la falta de precisión en el último tercio fue evidente, lo que dificultó cualquier amenaza seria hacia la portería rival.

El partido se desarrolló en una meseta, con Ferro manteniendo su ventaja y fortaleciendo su posición. La falta de profundidad por parte de Oeste consolidó el dominio del «ferroviario», que se aferró a su ventaja y celebró una victoria más en este emocionante torneo.