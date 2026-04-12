Penny Wong califica de ‘decepcionantes’ las fallidas negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán y pide su reanudación

La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, pide a Estados Unidos e Irán que mantengan el alto el fuego y busquen una rápida reanudación de las negociaciones tras el fracaso de las recientes conversaciones de paz en Pakistán.

Fracaso en las Negociaciones de Islamabad

Las esperadas reuniones directas entre EE. UU. e Irán, celebradas en Islamabad, no lograron alcanzar un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, después de maratonianas 21 horas de discusiones. Wong expresó su frustración, señalando que es «desalentador» que no se haya llegado a un consenso.

Prioridad: Mantener el Alto el Fuego

Wong enfatizó la importancia de continuar el cese al fuego. «Ahora la prioridad debe ser seguir con el alto el fuego y regresar a la mesa de negociaciones. Queremos ver una resolución rápida de este conflicto», afirmó. Además, advirtió sobre los graves costos humanos y su impacto negativo en la economía global si se producen escaladas.

Reacciones de EE. UU. e Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, dejó Pakistán sin garantías de que Irán no busque restaurar su capacidad nuclear. «Hemos dejado claras nuestras líneas rojas», comentó Vance. Por su parte, medios estatales iraníes señalaron que las demandas «excesivas» de EE. UU. obstaculizaron el acuerdo, culminando en el fin de las negociaciones.

Impacto del Conflicto en la Economía Global

La situación en el Medio Oriente, especialmente el bloqueo del estrecho de Ormuz, está afectando seriamente el comercio global. El gobierno de Albanese ha reiterado que los efectos de un conflicto persistirán incluso si se reabre el estrecho. El tesorero, Jim Chalmers, advirtió que la presión sobre los hogares no desaparecerá de inmediato, indicando que los efectos del conflicto son de larga duración.

Posibles Soluciones y Ayudas para los Ciudadanos

La ministra de Infraestructura, Catherine King, declaró que el éxito de las negociaciones podría ser la «mejor oportunidad» para reducir los precios del combustible, mientras el gobierno considera posibles ayudas para los australianos a medida que se aproxima el presupuesto.

Preocupaciones sobre Nuevas Tarifas en el Estrecho

Irán está considerando implementar tarifas de hasta 2 millones de dólares por barco para transitar por el estrecho, lo que podría ser visto como una herramienta de recaudación para su régimen. El ministro de Defensa en la sombra, James Paterson, expresó su preocupación sobre esta situación, subrayando que es crítico que el fin del conflicto no conduzca a un nuevo peaje para los petroleros que navegan por la zona.

Paterson concluyó: «Apoyamos firmemente los esfuerzos de EE. UU. para finalizar este conflicto de manera favorable para todos nosotros.»