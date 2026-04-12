El Gobierno busca reducir la actividad en 2026

La administración de Javier Milei enfrenta retos significativos en su enfoque económico, priorizando la reducción de la inflación a expensas del crecimiento. ¿Puede esta estrategia revertir la impresionante escalada de precios?

El gobierno de Javier Milei presenta un enfoque económico atípico en comparación con otras administraciones, ya que se centra exclusivamente en la disminución de la inflación, incluso a costa del crecimiento económico. Este giro en la política monetaria del Banco Central (BCRA) busca combatir una inflación que supera el 211% anual.

Una Lucha con Números Escalofriantes

La actual gestión ha visto una inflación minorista que alcanzó el 3% en marzo de 2026, marcando el décimo mes consecutivo de aumento. Esto indica que la inflación se ha duplicado en menos de un año. Desde el comienzo de su mandato, se estima un encarecimiento de los bienes que podría alcanzar el 292% en pesos y el 128% en dólares. Esta situación refleja un patrón que recuerda la trayectoria inflacionaria de las dos últimas décadas.

Política Monetaria: Un Camino Tortuoso

A pesar del enfoque radical de Milei, la política monetaria adoptada podría estar condenada al fracaso. La falta de consistencia y las frecuentes reformas han generado incertidumbre entre los agentes económicos. Como resultado, la credibilidad del BCRA se encuentra en jaque, elevando las expectativas inflacionarias y perpetuando un ciclo dañino para la economía.

¿Se Puede Recuperar la Credibilidad?

El escepticismo sobre el rumbo económico ha llevado a los ciudadanos a ajustar precios y salarios de manera preventiva. En este contexto, un plan de desinflación que no logre resultados consistentes podría resultar ineficaz, exacerbando el costo de vida y afectando aún más el empleo y la producción.

El Dólar en el Centro del Torbellino

La estrategia actual incluye un enfoque en fortalecer el control sobre la oferta monetaria, con la intención de abaratar el dólar en términos reales. Sin embargo, esto podría incrementar los costos de producción, afectando a las empresas y, por ende, a la economía en general.

Menos Ahorro, Más Gasto

El gobierno promueve un cambio de hábitos. A través de políticas fiscales y monetarias restrictivas, busca que los argentinos ahorren menos y gasten más —una estrategia arriesgada que podría tener consecuencias a largo plazo para la inversión en el país.

El Futuro Incierto de la Inversión Extranjera

A pesar de la ambiciosa visión de Milei de atraer inversión extranjera, la realidad muestra un saldo negativo en este sector en lo que va de su mandato. La desconfianza en el entorno económico del país puede frenar cualquier intento de revitalización.

¿Un Horizonte Prometedor o Tensión Inminente?

Con el tipo de cambio real en niveles récord y sin signos de mejoría a corto plazo, persisten los riesgos económicos. Si la economía no logra estabilizarse, podrían reemerger las tensiones cambiarias, catalizando un nuevo ciclo inflacionario.

Desafíos que Persisten

La batalla contra la inflación en Argentina es un reto monumental, y, con las barreras actuales, cualquier estrategia implementada por el gobierno corre el riesgo de desmoronarse sin un cambio drástico y efectivo en la política monetaria y cambiaria. A medida que la economía enfrenta esta tormenta, la pregunta que perdura es: ¿puede Milei revertir el rumbo?