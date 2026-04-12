Juan Esteban Cuacci: ‘La música revela la esencia de Buenos Aires’

La magia del tango contemporáneo se apodera de Buenos Aires con el retorno de Juan Esteban Cuacci. Su gira por España ha fortalecido su conexión musical con Pablo Agri, creando un diálogo que transforma cada presentación en una experiencia vibrante.

Después de una enriquecedora gira por España, Juan Esteban Cuacci vuelve a Buenos Aires con una propuesta artística que va más allá de lo convencional. Del 15 al 23 de abril, el reconocido pianista ofrecerá tres actuaciones que prometen capturar la esencia del tango contemporáneo y la música de autor.

Un Dueto en Evolución

El 15 de abril, Cuacci se presentará junto a Pablo Agri en el Salón Dorado del Teatro Colón. Con una conexión musical renovada tras su paso por España, Cuacci revela que, aunque no han cambiado su esencia, su sonido ha evolucionado. “Fue una experiencia reveladora. Descubrimos nuevas formas y sonidos que han reafirmado que este dúo tiene un presente vibrante y un futuro prometedor”, comenta Cuacci.

El Legado del Tango y Más Allá

Durante la conversación, Cuacci reflexiona sobre su trabajo con Agri, que respeta las raíces del tango mientras se atreve a explorar géneros como el jazz y la música de cámara. “No siento que debamos respetar nada de manera consciente, es algo que surge naturalmente. El tango es parte de mí, y eso se refleja en mi música”, asegura el pianista.

Otro Tiempo y el Folklore

Además de su colaboración con Agri, Cuacci presentará el proyecto «Otro Tiempo» junto a Belén Mackinlay. En este formato, asume un papel integral como director musical y arreglador. “El trabajo con Belén es distinto, donde la música folklórica y la canción toman el protagonismo. Mi tarea es crear un ‘traje’ musical que refleje su visión y le otorgue libertad”, explica Cuacci. Este tercer disco promete incorporar nuevas composiciones y clásicos en un enriquecedor intercambio musical.

Una Experiencia Musical Inigualable

Las presentaciones de Cuacci no son meras reproducciones de un repertorio establecido, sino exploraciones vivas que desafían las expectativas. Cada concierto se convierte en una experiencia única donde el público es testigo de la creación musical en tiempo real, donde el tiempo y la interpretación se entrelazan. “No buscamos modernizar el tango desde fuera, sino hacerlo renacer desde su propia esencia”, concluye Cuacci.

Con tres noches de música que cruzan el tango, el folklore y más, el regreso de Juan Esteban Cuacci a Buenos Aires promete ser un viaje sonoro en constante transformación.