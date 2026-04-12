Embargan sueldo de senador nacional por millonaria deuda impositiva en San Luis

Un nuevo capítulo de controversia se abre en la política de San Luis, donde el senador Bartolomé Abdala se ve en la cuerda floja ante un embargo solicitado por la Justicia nacional.

La administración pública le exige el pago de 45 millones de pesos por concepto de impuestos inmobiliarios, lo cual ha desatado reacciones en torno a la naturaleza de esta medida.

Embargo Judicial y Reacción del Senador

El juez Alberto Spagnuolo ha ordenado el embargo de los haberes de Abdala, integrante de la fuerza política *La Libertad Avanza* y presidente provisional del Senado. Esta decisión fue notificada el viernes, aunque Abdala argumenta que no ha recibido información oficial al respecto.

El senador, quien se alista para las elecciones del próximo año, afirmó que esto es parte de una «persecución política» orquestada por el gobernador Claudio Poggi para obstaculizar su carrera electoral.

El Contexto de la Deuda

Según fuentes oficiales, la deuda acumulada por Abdala proviene de impuestos no saldados, un asunto que la Dirección Provincial de Ingresos Públicos está tratando de resolver mediante más de 5.200 juicios a deudores, que suman un monto total superior a 9 mil millones de pesos.

Abdala describe la situación como un **»impuestazo»**, y critica las acciones del gobierno, argumentando que utilizan métodos de coerción similares a los de administraciones anteriores.

La Respuesta del Gobierno

En respuesta a las acusaciones, Teresa Capiello, directora de Ingresos Públicos, ha rechazado las críticas, indicando que las políticas tributarias se basan en el principio de capacidad contributiva. La funcionaria aseguró que aquellos que tienen mayores ingresos deben contribuir proporcionalmente más.

Además, Capiello destacó que muchos de los contribuyentes con menos recursos cumplen con sus obligaciones fiscales, mientras que personas con alta capacidad económica, como Abdala, a menudo evaden sus responsabilidades.

Un Político con Historia

Bartolomé Abdala no es un desconocido en la política. Ha tenido múltiples roles, desde dirigente en la AFA hasta ministro de Turismo, Cultura y Deporte en San Luis. Su carrera política ha sido marcada por diversas alianzas y ahora se enfrenta a un nuevo desafío que podría determinar su futuro.

En su declaración patrimonial del año 2024, Abdala reportó poseer varios inmuebles y automóviles, estimando su patrimonio en aproximadamente 197 millones de pesos.