Bitcoin: CNV Da Luz Verde a Inversiones Exclusivas y Rentables

La Comisión Nacional de Valores da un paso crucial al incluir activos digitales como Bitcoin y Ethereum en el patrimonio necesario para calificar como "Inversor Calificado", transformando el panorama de inversiones en Argentina.

Una reciente resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ha cambiado las reglas del juego para los inversionistas en Argentina. Hasta ahora, la regulación ignoraba activos digitales, pero la nueva normativa valida su importancia en el mercado de capitales.

Criptomonedas Ahora en el Radar de Inversión

Anteriormente, poseer activos como Bitcoin no contaba para que los inversores alcanzaran el estatus deseado. Con la Resolución General 1125/2026, estos activos ahora se suman al patrimonio que se requiere para ser considerado «Inversor Calificado», lo cual es una evolución significativa en un entorno donde las criptomonedas tienen un rol preponderante.

Umbral de Patrimonio: ¿Qué Cambió?

Para ser clasificado como «Inversor Calificado», es necesario demostrar un patrimonio superior a 350,000 UVA, lo que al cambio actual se traduce en más de 600 millones de pesos. Este cambio permite que los poseedores de criptomonedas sumen su valor a la hora de alcanzar esta cifra crucial.

Reconocimiento de la Realidad Económica

El tributarista Sebastián Domínguez destaca este avance como un importante reconocimiento por parte de la CNV hacia quienes adoptan las criptomonedas en sus carteras. Antes, los activos digitales carecían de consideración al evaluar el patrimonio de los inversores.

¿Un Blanqueo Oculto?

Las dudas sobre si esta medida es un método de regularización de capitales han surgido, pero expertos aclaran que el fin de la normativa es fomentar la transparencia y no implicar beneficios fiscales. La regla busca integrar a los activos digitales de manera legítima en el sistema financiero.

Nuevas Oportunidades para los Inversores Cripto

Con el estatus de «Inversor Calificado», los individuos ahora tienen acceso a instrumentos financieros avanzados, como:

Licitaciones Exclusivas: acceso a obligaciones negociables de primer nivel que requieren este estatus.

acceso a obligaciones negociables de primer nivel que requieren este estatus. Instrumentos Complejos: inversiones en fondos de real estate, agricultura e infraestructura.

inversiones en fondos de real estate, agricultura e infraestructura. Flexibilidad Operativa: menores restricciones en la compra y venta de ciertos activos, junto con acceso a productos fiduciarios.

Condiciones para Acreditar Activos Digitales

Para que la CNV reconozca estos activos, se deben cumplir ciertas condiciones. Los fondos digitales deben estar declarados y respaldados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales registrados. Este proceso incluye:

Validación de Custodia: los activos deben estar depositados en entidades habilitadas por la CNV.

los activos deben estar depositados en entidades habilitadas por la CNV. Certificación Patrimonial: un contador debe elaborar un estado patrimonial que valide los activos digitales.

un contador debe elaborar un estado patrimonial que valide los activos digitales. Presentación ante la ALyC: entrega del certificado contable a la entidad con la que operan.

entrega del certificado contable a la entidad con la que operan. Firma de Declaración Jurada: el inversor debe confirmar sus conocimientos y aceptar los riesgos que conlleva esta categoría.

Un Triunfo para la Economía Local

Esta medida representa una victoria tanto para el mercado de capitales como para los inversores que poseían criptomonedas. Ahora, no se necesita liquidar inversiones para diversificarse, lo que aporta liquidez al sistema financiero y ofrece nuevas oportunidades.

Al final, la CNV ha dado un paso hacia la modernización del sistema financiero argentino, reconociendo la igualdad entre bienes, independientemente de su forma, lo que resalta el valor de las criptomonedas en la economía actual.