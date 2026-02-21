Argentinos desarrollan IA que permite pagar hoteles por WhatsApp; ya la utilizan grandes cadenas

Una innovadora app argentina permite gestionar reservas y pagos a través de WhatsApp, ofreciendo atención personalizada en 70 idiomas. ¡Descubre cómo esta tecnología está cambiando la experiencia de los viajeros!

La era digital ha llegado al sector hotelero. El uso de plataformas de mensajería como principal canal de comunicación con los huéspedes ha transformado la forma en que los hoteles gestionan sus reservas y atención al cliente.

La Inspiración Detrás de WeSpeak

Gonzalo Rioja, Santiago Esmoris y Agustín Albiero detectaron una necesidad en el sector: ayudar a los hoteles a no perder ventas y atender a sus clientes de manera eficiente. Así nació WeSpeak, una firma que se posiciona como líder en la comunicación y ventas hoteleras en América Latina y Europa.

Innovación al Alcance de Todos

Con un sistema de ventas conversacional impulsado por inteligencia artificial, WeSpeak permite a los hoteles gestionar reservas y pagos de forma automática y adaptada a las preferencias de sus huéspedes, facilitando la comunicación desde los canales que ya utilizan.

“Nuestro objetivo es que ningún hotel pierda oportunidades de reserva. Gracias a la automatización, ofrecemos atención personalizada a cualquier hora del día”, comenta Gonzalo Rioja, CEO y cofundador de WeSpeak.

Un Crecimiento Exitoso

En la actualidad, WeSpeak colabora con más de 500 hoteles en la región, incluyendo reconocidas cadenas como Howard Johnson, Wyndham, Holiday Inn y Radisson.

El modelo de suscripción de WeSpeak se ajusta según el tamaño del hotel y ofrece un completo sistema de gestión, incluyendo un CRM que permite manejar la comunicación, realizar campañas automatizadas y acceder a importantes métricas de rendimiento.

Facilitando la Comunicación y Aumentando Ventas

El costo promedio por utilizar WeSpeak es de 247 dólares mensuales, una inversión que ha demostrado ser rentable: en 2025, la compañía generó más de 700.000 dólares en ingresos, gestionando más de 125.000 reservas.

Recientemente, WeSpeak lanzó WeSpeak Payments, mejorando la experiencia de pago y permitiendo cerrar reservas sin complicaciones. La personalización es clave: su tecnología se ajusta a las necesidades específicas de cada hotel, desde el idioma hasta las tarifas.

Proyecciones Futuras: Hacia Nuevas Oportunidades

Financiada en sus inicios por sus creadores, WeSpeak ha buscado la expansión global, participando en programas como Lanzadera y Startup Chile. De cara a 2026, el objetivo es alcanzar 2 millones de dólares en ingresos, impulsado por el crecimiento internacional y la incorporación de nuevas funcionalidades.

“No solo queremos responder mejor, sino capacitar a los hoteles para tomar decisiones más acertadas, optimizar precios y maximizar cada interacción con los clientes”, concluye Rioja.