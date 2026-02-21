Desmantelan complot narco para asesinar a juez y fiscal federal en Entre Ríos

Un plan de asesinato contra el Juez Federal de Paraná y un Fiscal fue desarticulado, revelando la peligrosidad del narcotráfico en Entre Ríos.

Leonardo Airaldi, conocido como el «estanciero narco», ha sido acusado de orquestar un complot para eliminar a dos figuras clave del sistema judicial. Este escándalo se desató tras un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, donde Airaldi está alojado en espera de juicio.

Un Plan de Asesinato Desbaratado

La operación, impulsada bajo la supervisión del Fiscal Federal Pedro Rebollo y el Juez Federal Hernán Viri, resultó en la interrupción de un plan que incluía el pago de 40 mil dólares a un sicario uruguayo. Aunque el objetivo eran los magistrados Leandro Ríos y José Ignacio Candioti, ambos nunca viajaron a Uruguay, lo que pone en evidencia la peligrosidad y la desesperación de Airaldi.

Motivaciones Oscultas

Fuentes cercanas a la investigación han revelado que Airaldi busca venganza. Según un testigo preso, el narcotraficante considera que el juez Ríos «inventó una causa» en su contra, y sospecha que el fiscal Candioti busca imponerle una condena de 15 años en el juicio que se inicia el próximo martes.

Un Contexto Judicial Complejo

La historia del narcotraficante se remonta a varios años atrás. Airaldi ha estado en la mira de las autoridades tanto de Entre Ríos como de Rosario, donde enfrenta cargos aún más graves. Horacio Rosatti, Presidente del Consejo de la Magistratura, ha estado en contacto con los magistrados involucrados, garantizando su protección ante esta amenaza inminente.

Consecuencias del Allananiento

Durante el allanamiento, se incautaron teléfonos, cocaína y documentos relevantes, lo que arroja luz sobre la magnitud del caso. La investigación, centrada en la red que Airaldi presuntamente lidera, incluye escuchas telefónicas que lo vinculan directamente con el tráfico de drogas en la región.

El Juicio que Marcará un Hito

Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, enfrenta un juicio que comienza pronto y en el que 51 testigos están convocados a declarar. Las audiencias no solo girarán en torno a la organización culpable, sino también a otros miembros involucrados en esta compleja red de narcotráfico.

Un Caso que Resuena en la Sociedad

Con vínculos en el ámbito político y social, la situación de Airaldi pone de relieve el desafío que enfrenta el sistema judicial en la lucha contra el narcotráfico. Las repercusiones de este caso alcanzan a un nivel más amplio, mostrando la necesidad de un enfoque firme para combatir la criminalidad en la región.