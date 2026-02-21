Encuesta: El 48% prefiere el futuro, pero el 67% califica la economía actual como «muy mala»

La más reciente encuesta de Pulso Research revela profundas divisiones en la percepción de la situación económica en Argentina, señalando la lucha entre el desencanto y la esperanza en el contexto actual.

Responsables y percepciones de la economía actual

Según el estudio, el 47,8% de los encuestados asigna la culpa de la crisis económica al gobierno anterior, mientras que un 38,9% responsabiliza a la administración de Javier Milei. Sin embargo, un notable 67,1% considera que la situación actual del país es negativa.

Juan Adaro, director de la consultora, destaca que existe un margen de confianza hacia la gestión actual a pesar de la evaluación crítica general. Además, una parte significativa de la población mantiene la percepción de que «lo peor aún está por venir».

Evaluación del gobierno de Javier Milei

En cuanto a la gestión gubernamental, los datos muestran un panorama polarizado: el 45,7% la evalúa negativamente y el 44,9% de manera positiva, lo que evidencia un equilibrio en opiniones. También se destaca que el 69,5% de los encuestados siente que su situación económica personal es desfavorable.

Impacto del ajuste fiscal

Los resultados reflejan un claro descontento hacia la política fiscal: un 42,3% considera que el Gobierno no está recortando adecuadamente. Al respecto, el 39,4% sostiene que la parte más complicada del ajuste fiscal aún está por llegar.

Expectativas y liderazgo opositor

La falta de un líder opositor claro es otro elemento relevante, ya que el 50,2% de los consultados no identifica a ningún referente en este espacio. Cristina Kirchner y Axel Kicillof, juntos, solo alcanzan el 28,4% de mención.

Reflexiones finales

La encuesta, realizada entre el 2 y 9 de febrero sobre 2.175 casos con un margen de error de +/- 3,5 puntos, indica una clara preocupación por la situación actual, al mismo tiempo que sugiere que un segmento considerable de la población todavía espera cambios positivos a través de la administración de Milei.