Argentinos desarrollan IA que permite pagar hoteles por WhatsApp, ya utilizada por grandes cadenas

Un grupo de emprendedores argentinos lanza una plataforma que mejora la eficiencia en reservas y pagos hoteleros, adaptándose a las necesidades de los huéspedes en múltiples idiomas.

Transformando el Turismo con Tecnología

La digitalización en el sector hotelero ha cambiado las reglas del juego. Hoy, el uso de aplicaciones de mensajería se ha convertido en la principal vía de contacto entre hoteles y huéspedes, lo que ha llevado a una nueva forma de gestionar reservas y atención al cliente.

Los emprendedores Gonzalo Rioja, Santiago Esmoris y Agustín Albiero han identificado esta necesidad y han creado WeSpeak, una solución inteligente que permite a los hoteles operar de manera más eficaz y con un toque humano. Comenzó como una idea entre amigos, pero rápidamente se transformó en una empresa líder en la digitalización de la comunicación hotelera en Latinoamérica y Europa.

La Magia de WeSpeak

WeSpeak es un sistema de ventas conversacional que facilita la gestión de reservas y pagos a través de una plataforma automatizada, interactuando en hasta 70 idiomas. Esto permite que los hoteles respondan a los huéspedes sin demoras y de forma personalizada.

«Nuestra misión es garantizar que ningún hotel se pierda una oportunidad de reserva por falta de una respuesta oportuna», afirma Rioja, CEO y cofundador de WeSpeak. Actualmente, la empresa colabora con más de 500 hoteles en Latinoamérica, incluyendo reconocidas cadenas como Howard Johnson, Wyndham, Holiday Inn y Radisson.

Potenciando las Ventas Hoteleras

El modelo de negocio de WeSpeak se basa en un sistema de suscripción que varía según la cantidad de habitaciones del hotel. Esto incluye la integración y el mantenimiento de su plataforma, la cual permite gestionar todos los canales de comunicación de manera eficiente.

WeSpeak no solo ofrece un CRM completo, donde los hoteles pueden llevar a cabo campañas de marketing automatizadas y analizar métricas clave, sino que también ha introducido WeSpeak Payments, un sistema de pago integrado que elimina las fricciones en el proceso de reserva.

En 2025, la empresa generó ingresos superiores a los 700.000 dólares, procesando más de 125.000 reservas con su innovador sistema.

Adaptabilidad y Personalización al Máximo

Lo que distingue a WeSpeak es su capacidad de personalizar el servicio según las necesidades de cada hotel. El equipo entrena su chatbot para que se ajuste a diversas variables como el idioma, la forma de comunicación y los precios adecuados según el mercado.

«La flexibilidad de nuestro sistema de ventas a través de WhatsApp nos permite abrir puertas en distintos mercados de forma uniforme», menciona Rioja.

Mirando Hacia el Futuro

WeSpeak ha sido apoyada por su fundación inicial y por sus primeros clientes, una fase crucial que les ha permitido crear un producto que aporta valor desde el día uno. La compañía fue seleccionada para participar en la prestigiosa aceleradora de startups Lanzadera en España y Startup Chile, un paso significativo para su expansión.

De cara a 2026, WeSpeak planea afianzar su presencia global y perfeccionar su tecnología con nuevas funciones. La meta es alcanzar los 2 millones de dólares anuales en ingresos recurrentes, impulsada por la expansión internacional y la ampliación de su cartera de hoteles en el continente.

«No se trata solo de ofrecer respuestas más rápidas, sino de ayudar a los hoteles a optimizar sus decisiones comerciales y maximizar cada interacción», concluye Rioja.