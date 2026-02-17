Villarruel defiende su visita a la Fiesta de la Chaya y responde a críticas sobre Quintela

Victoria Villarruel desafía críticas en la Fiesta Nacional de la Chaya

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, se presenta ante las críticas con un mensaje contundente durante su visita a la emblemática Fiesta Nacional de la Chaya en La Rioja.

En un viaje que suma a las 19 provincias que ha visitado desde su asunción en diciembre de 2023, Villarruel destaca la importancia de conocer y valorar la «cultura del esfuerzo colectivo» de los emprendedores argentinos. «Conocí desde emprendimientos productivos hasta parques eólicos», subrayó, revelando su compromiso por fomentar el desarrollo local.

Una respuesta a las críticas

Algunos cuestionamientos llegaron tras su reunión con el gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela. En sus redes sociales, Villarruel se dirigió a sus detractores, llamándolos «catadores de ideologías» y recordando que años atrás, cuando ciertos actores políticos ofrecían planes y asistencias mientras la población era confinada, no mostraban el mismo nivel de crítica. «Los operadores que critican mi presencia no eran tan incisivos entonces», afirmó.

Celebrando la cultura local

Villarruel expresó su satisfacción por cada pequeño avance en Argentina. «Si en la Argentina profunda alguien vende más aceitunas o visita un Parque Nacional, yo estoy feliz. Quiero agradecer a todos los riojanos por su cálida hospitalidad», afirmó durante su intervención en la fiesta popular.

Reacciones del oficialismo

El viaje de Villarruel no pasó desapercibido y generó respuestas adversas desde el oficialismo, aumentando la tensión política. La diputada Lilia Lemoine comentó que los acercamientos de Villarruel a figuras como Quintela no lograrían mejorar su popularidad.

Un momento tenso en la fiesta

Durante la celebración de la Chaya, Villarruel tuvo que lidiar con el descontento de algunos asistentes. El cantante Ramiro González, en medio del evento, la acusó de «negacionista», lo que evidenció el clima de polarización que rodea a su figura política.

Acompañada por senadores nacionales, la vicepresidenta se sometió a la presión de un entorno festivo pero cargado de tensiones políticas, una muestra del difícil equilibrio que debe mantener en su rol.