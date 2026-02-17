Pingüinos Gentoo: Primeros Aves en Australia Infectados con H5N1

La identificación de H5N1 en los pinguinos gentoo de la isla Heard marca un hito preocupante en la salud aviar del país. Este avance resalta la amenaza inminente que representa el virus para diversas especies locales.

Un virus en expansión en el territorio australiano

Los pinguinos gentoo han sido confirmados como las primeras aves en un territorio australiano en presentar el virus H5N1, conocido por su contagiosidad y letalidad. Este hallazgo tuvo lugar en la isla Heard, donde ya se habían detectado casos en focas elefante en noviembre.

Heard Island: Un foco de preocupación para la fauna

Situada a aproximadamente 4,000 km al suroeste de Perth, la isla Heard se ha convertido en un punto crítico para la salud de aves y mamíferos marinos. Investigadores del Programa Antártico Australiano realizaron nuevas pruebas que confirmaron la propagación del virus en esta remota área.

Expertos expresan su preocupación

El profesor Hugh Possingham, vicepresidente de BirdLife Australia, calificó esta situación como «una evolución alarmante». Advirtió que los pinguinos gentoo son solo el inicio de un problema potencialmente mayor que podría afectar a otras aves australianas en peligro, como el cormorán de Heard Island, que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo.

Medidas de prevención y evaluación del riesgo

A pesar de los nuevos casos, el gobierno australiano asegura que el país sigue libre de H5N1. La ministra de Agricultura, Julie Collins, destacó la inversión de más de $100 millones para reforzar la capacidad de respuesta ante brotes de gripe aviar.

Un llamado a la acción

Possingham expresó su frustración por la falta de respuestas sobre las medidas de protección para la fauna australiana. “Es esencial que el gobierno actúe proactivamente frente a la amenaza creciente del virus”, afirmó.

Un virus que viaja lejos

Desde su entrada al continente antártico en la temporada 2023-24, el H5N1 ha demostrado ser un adversario formidable, extendiéndose a través de varios archipiélagos subantárticos. La investigadora Dr. Michelle Wille alertó sobre el riesgo de que el virus llegue a Australia, lo que subraya la importancia de la vigilancia y la preparación ante posibles brotes en el futuro.