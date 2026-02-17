Gobierno solicitará a la Fiscalía investigar a X, Meta y TikTok por pornografía infantil generada por IA

El presidente Pedro Sánchez anunció que se solicitará a la Fiscalía la investigación de las plataformas X, Meta y TikTok por su implicación en la creación y difusión de pornografía infantil utilizando inteligencia artificial.

Durante un acto en el Colegio de Arquitectos de Madrid, Sánchez afirmó que el Consejo de Ministros invocará el artículo 8 del Estatuto Orgánico en la próxima reunión para abordar esta grave problemática. “Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir. La impunidad de los gigantes debe acabar”, expresó en un mensaje publicado en X.

Un Llamado Urgente a la Acción

La intervención del Gobierno pone de manifiesto la creciente preocupación sobre el uso de tecnologías de inteligencia artificial en la explotación infantil. El primer mandatario considera esencial proteger la integridad de los más jóvenes frente a los peligros que plantea la digitalización sin regulación adecuada.

El Papel de las Redes Sociales

Las plataformas mencionadas han sido objeto de críticas por permitir contenidos nocivos que ponen en riesgo la seguridad de los niños. La promesa de una acción judicial busca no solo sancionar las prácticas ilegales, sino también garantizar un entorno más seguro en el ámbito digital.

Consecuencias Potenciales

Si la Fiscalía avanza con esta investigación, podrían establecerse precedentes importantes para la regulación de las redes sociales y sus responsabilidades. La presión sobre estas empresas para que implementen medidas más rigurosas se está intensificando, marcando un hito en el compromiso estatal con la protección infantil.