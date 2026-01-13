Argentinos lanzan IA para la salud con respaldo de Cormillot y aspiran a convertirse en unicornio

Una innovadora startup argentina combina inteligencia artificial y medicina para transformar la prevención de enfermedades, logrando captar más de un millón de dólares en inversión.

Motivia es una plataforma argentina que integra inteligencia artificial, ciencia médica y acompañamiento profesional para prevenir enfermedades y mejorar el cumplimiento de tratamientos. Este enfoque ha atraído inversiones por más de 1.2 millones de dólares y el respaldo de Alberto Cormillot, un referente en salud en el país.

Un Problema Sanitario Clave

La propuesta de Motivia surge para abordar un desafío estructural del sistema sanitario argentino: la dificultad para mantener hábitos saludables y adherirse a tratamientos en condiciones como obesidad, diabetes e hipertensión. Según sus fundadores, la mayoría de los problemas de salud no se originan en diagnósticos errados, sino en la falta de constancia en las prácticas preventivas.

Monitoreo en Tiempo Real

“Nuestra plataforma analiza datos clínicos y conductuales en tiempo real para prever problemas de salud,” comentó Juan Cruz Forgioni, CEO de Motivia. La tecnología permite identificar patrones, detectar desviaciones y ofrecer recomendaciones personalizadas para fomentar cambios duraderos.

Innovación en la Prevención de Enfermedades

Con un modelo de inteligencia artificial creado a partir de evidencia científica, Motivia no se limita a sugerir rutinas estándar. En cambio, genera itinerarios personalizados adaptados al perfil de cada usuario. “Buscamos no solo que adopten nuevos hábitos, sino también asegurar el cumplimiento de tratamientos médicos,” explican desde la startup.

Interés Internacional y Valoración Financiera

El potencial de Motivia ha llamado la atención de inversores, resultando en una ronda de inversión presemilla de 1.2 millones de dólares, impulsada por Alaya Capital y Sancor Seguros Ventures. La misión es expandir su tecnología por toda la región.

Lucas Gamarnik, Juan Cruz Forgioni, Pablo Kruls y Maximiliano Abrutsky, cofundadores de Motivia

Alberto Cormillot y su Respaldo Médico

La colaboración con Alberto Cormillot ha sido un hito importante para Motivia. Su contribución va más allá de lo simbólico; aporta valiosos recursos clínicos y validación científica a las estrategias de la plataforma.

Un Futuro Brillante en la Salud Digital

El ascenso de Motivia refleja una tendencia global en la que convergen salud, datos e inteligencia artificial. En un momento crítico para los sistemas de salud, las soluciones digitales de prevención están ganando cada vez más relevancia.

Impacto Real en el Cuidado de la Salud

La historia de Motivia es un claro ejemplo de un cambio de paradigma: la inteligencia artificial se convierte en un aliado diario en el cuidado de la salud. Con su enfoque validado y de desarrollo argentino, esta startup está lista para revolucionar la forma en que se gestionan las enfermedades crónicas en América Latina, combinando tecnología, medicina y atención personalizada.