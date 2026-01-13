martes, enero 13, 2026
Libertad para Yacoov Harary: el argentino-israelí regresa tras más de un año en prisión en Venezuela

Libertad para el Argentino-Israelí Yacoov Harari: ¿Qué pasa con los Argentinos Gallo y Giuliani?

El argentino-israelí Yacoov Harari, de 72 años, ha recuperado su libertad después de más de un año detenido en Venezuela. Sin embargo, la incertidumbre persiste para otros dos ciudadanos argentinos que aún permanecen en prisión.

El gobierno venezolano anunció este lunes la liberación de Yacoov Harari, un hombre de 72 años con doble nacionalidad que había estado recluido en el penal El Rodeo I durante más de un año. Su excarcelación fue confirmada por la ONG Foro Penal y la activista Elisa Trotta, quien destacó la importancia de su liberación en el contexto actual de cambios políticos en el país.

Harari había sido arrestado el 4 de septiembre de 2024, y su liberación se produce en medio de un proceso de excarcelación de prisioneros políticos tras la finalización del mandato de Nicolás Maduro.

Más Liberaciones En Venezuela

El mismo día, las autoridades venezolanas reportaron la excarcelación de 116 prisioneros políticos. Sin embargo, la ONG Foro Penal ha verificado hasta ahora a 50 de ellos, incluyendo a ciudadanos extranjeros como Alberto Trentini y Mario Burló, ambos italianos, quienes habían sido detenidos en noviembre de 2024.

También fue liberado Alejandro González, un ciudadano hispano-venezolano y exesposo de la abogada defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien ya había recuperado su libertad la semana anterior.

Incertidumbre para los Argentinos Gallo y Giuliani

A pesar de estas liberaciones, la situación de los ciudadanos argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani sigue siendo preocupante. Gallo, un gendarme argentino, ha estado detenido desde el 8 de diciembre de 2024, cuando fue capturado tratando de cruzar la frontera con el objetivo de reunirse con su familia en Venezuela.

Nahuel Gallo detenido
Nahuel Gallo, detenido en El Rodeo I.

En el caso de Giuliani, un abogado especializado en derecho penal y laboral, se encuentra atrapado en una situación similar. Aunque llegó a Venezuela en abril de 2024, su arresto se produjo en circunstancias distintas a las de Gallo, ya que incluso compartió fotos en redes sociales durante su estancia en el país.

Germán Darío Giuliani
Germán Darío Giuliani, otro argentino arrestado en Venezuela.

Los familiares de ambos se encuentran en una situación de gran incertidumbre, a la espera de noticias que les aseguren la recuperación de sus seres queridos en medio de un entorno político que sigue cambiando en Caracas.

