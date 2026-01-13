Comienza en la ONU el juicio sobre el genocidio de los rohingyas en Myanmar

Las tensiones crecen en La Haya mientras comienzan las audiencias sobre las graves acusaciones contra Myanmar por genocidio en contra de la minoría Rohingya. Este es un momento crucial en la lucha por la justicia.

Inicio del juicio histórico

Las acusaciones de genocidio contra Myanmar llegan a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde el país africano de Gambia presentó el caso en 2019. Las autoridades gambianas argumentan que una operación militar en 2017 constituyó una violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

A pesar de las serias acusaciones, Myanmar, bajo control militar desde 2021, ha negado cualquier implicación en los actos de violencia.

Declaraciones contundentes desde Gambia

En su discurso de apertura, el Ministro de Justicia de Gambia, Dawda Jallow, expresó el compromiso de su país por alzar la voz ante la opresión, defendiendo la responsabilidad moral en la denuncia de crímenes contra la humanidad.

Crímenes en el estado de Rakhine

La campaña de represalias de Myanmar se desató en 2017, tras un ataque de un grupo insurgente Rohingya. Se han registrado atrocidades que incluyen masacres, violaciones masivas y la destrucción de miles de hogares, lo que obligó a más de 700,000 Rohingyas a escapar a Bangladesh.

En la actualidad, aproximadamente 1.2 millones de Rohingyas viven en condiciones críticas en campos de refugiados, enfrentando violencia y explotación. Muchos niños han sido reclutados por grupos armados y otros se ven forzados a la prostitución.

La crisis humanitaria y los recortes de ayuda

Los drásticos recortes de ayuda internacional, impuestos el año pasado, han cerrado escuelas y exacerbado la crisis alimentaria en estos campos. Yousuf Ali, un refugiado que viajó desde Bangladesh para las audiencias, subrayó la desesperante situación que enfrentan muchos.

Los actores políticos y el desafío legal

Inicialmente, Aung San Suu Kyi representó a Myanmar, negando las acusaciones de genocidio y atribuyendo el éxodo de los Rohingyas a hostilidades con insurgentes. Sin embargo, la Premio Nobel se encuentra actualmente encarcelada tras un golpe militar en 2021.

El impacto de estas audiencias

Myanmar ha cuestionado la jurisdicción de la CIJ, pero el tribunal ha decidido avanzar con el caso, lo que podría sentar precedentes. La situación podría influir en el caso que Sudáfrica ha presentado contra Israel, acusándolo de genocidio en Gaza.

Los especialistas en derecho internacional advierten que un fallo de genocidio en el caso de Myanmar podría tener implicaciones significativas en otros litigios, reforzando las investigaciones en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional.

Perspectivas futuras

A medida que se desarrolle el proceso, se espera que se evalúen las pruebas y que las decisiones del tribunal puedan dar un nuevo impulso en la lucha por la justicia para los Rohingyas y otros pueblos oprimidos.