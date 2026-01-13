Turistas evacuados por la subida de la marea: reacciones en la playa

En un impactante episodio en las costas de Santa Clara del Mar, una ola gigantesca cobró la vida de un joven y dejó a más de 35 personas heridas, generando pánico entre los turistas que disfrutaban de la playa.

Un Fenómeno Inesperado

Durante una tarde aparentemente normal, un grupo de turistas comenzó a notar un cambio extraño en el nivel del mar. «Parece que está subiendo la marea», comentaba un hombre antes de que la ola se desatara contra la costa de Mar Chiquita.

La Ola Gigante Golpea

Los registros en video muestran que la marea se había alejado de la orilla, revelando una amplia franja de arena. De repente, la calma se rompió con el estampido devastador de la ola, seguido de gritos de sorpresa y miedo entre los presentes. Las autoridades indicaron que en cuestión de minutos muchas personas comenzaron a evacuar, instantes antes de que la ola alcanzara su punto más crítico.

Reacciones Inmediatas

El caos se apoderó del lugar. Mientras algunos intentaban comprender lo sucedido, otros se apresuraban a recoger sus pertenencias en pánico. Se escuchó el silbato de un guardavidas y se sintió una atmósfera de urgencia mientras una mujer exclamaba: «Uy, cheee», símbolo del desconcierto general.

Daños y Atención a los Heridos

La ola, que alcanzó alturas de más de cinco metros en ciertos sectores, dejó a su paso decenas de personas heridas. Una mujer sufrió un infarto durante el episodio, lo que aumentó la preocupación entre los turistas. Videos posteriores muestran cómo las playas comenzaron a ser evacuadas, con familias apresurándose a alejarse de la orilla.

Reflejos de Incredulidad

Mientras algunos se retiraban asustados, un grupo de adolescentes parecía ignorar el peligro, disfrutando de su día en la playa. Otros testigos quedaron perplejos ante la rápida retirada del mar, comentando sobre lo «increíble» de la situación.

La Impactante Escena

Alrededor de las 15:00, el fenómeno natural sorprendió a todos. Según relatan los bañistas, el mar se retiró caprichosamente, dejando al descubierto más de 20 metros de arena. La siguiente oleada avanzó arrasando la costa, en un despliegue aterrador de poder y fuerza.

Un Cortejo de Destrucción

En el sur de Mar del Plata, la fuerza del oleaje se dejó sentir con una fuerza inusitada, llegando hasta 60 metros en cuestión de segundos. En la zona de Acantilados, un retroceso del agua precedió a un avance repentino que dejó partes enteras de la playa sumergidas.