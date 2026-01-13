Gabriel Rubinstein: «2026, un año de estabilidad económica en tiempos difíciles»

Gabriel Rubinstein, exsecretario de Políticas Económicas, comparte su visión sobre el panorama económico para 2026, destacando que será un año "tranquilo y estable en lo malo". A pesar de la aparente calma, la falta de reservas en el Banco Central plantea preocupaciones indiscutibles.

Una Estabilidad Fragil

Gabriel Rubinstein ha manifestado que, si bien el Gobierno argentino ha logrado desactivar las tensiones financieras tras la corrida previa a las elecciones de 2025, esto no se traduce en una mejora de la microeconomía. En una entrevista reciente, enfatizó que el 2026 presentará una «tranquilidad» que, curiosamente, podría ser positiva para muchos, pero que igualmente acarrea sus desafíos.

Las Desafíos de la Industria y el Salario Real

Rubinstein advirtió que esta estabilidad económica coexiste con una preocupante falta de reservas en el Banco Central. La industria y el sector de la construcción enfrentarán dificultades significativas. «El contexto actual no favorece una mejora real en los salarios», explicó, añadiendo que, aunque el salario en dólares haya incrementado, esto no es suficiente para generar un verdadero impulso en la economía.

La Corrida Pre-Electoral y su Impacto

El economista recordó la intensa corrida cambiaria que tuvo lugar en 2025, provocada en parte por la falta de capital político del Gobierno. Rubinstein resaltó cómo la intervención de Estados Unidos fue crucial para estabilizar la situación. «Sin ese apoyo, el costo del dólar podría haber llegado a cifras astronómicas», señaló, sugiriendo que la situación política en el país podría haberse visto comprometida sin este respaldo.

Expectativas de Crecimiento Sectorial

De cara a 2026, Rubinstein es cauto respecto a las oportunidades de crecimiento en diversos sectores. Mientras que algunas áreas, como la minería y la energía, pueden experimentar un desempeño más positivo, otros, como la industria, se enfrentarán a un panorama sombrío. «El sector industrial no parece tener motivos para crecer, especialmente frente a la competencia extranjera», subrayó.

La Fragilidad Macroeconómica y sus Consecuencias

Rubinstein también se refirió a la fragilidad macroeconómica del país, que se agrava por la escasa disponibilidad de reservas en el Banco Central. A pesar de la aparente calma en el contexto actual, existe un riesgo latente. «Si el apoyo de Estados Unidos se reduce, podríamos enfrentar otra crisis cambiaria en un abrir y cerrar de ojos», advirtió.

La Perspectiva Social y el Futuro del Empleo

Desde un enfoque social, Rubinstein destacó la caótica dinámica del empleo en Argentina, donde las pérdidas en la industria han sido absorbidas por empleos informales, lo que refleja una disminución en la calidad del trabajo. «Esto puede no generar agitación social inmediata, pero es una tendencia preocupante que debemos vigilar», argumentó.

Un Año de Transición

Finalmente, el economista describió el 2026 como un año de transición en el que la sociedad deberá evaluar la gestión del Gobierno. «Mientras no haya una propuesta atractiva desde la oposición, es probable que la gente continúe prefiriendo lo conocido a arriesgarse a un cambio drástico», concluyó.