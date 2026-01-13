Gobierno negocia con gobernadores compensación por reforma laboral

El Gobierno Acelera Negociaciones por la Reforma Laboral: Claves para el Debate de Febrero

El Gobierno nacional intensifica los diálogos con gobernadores aliados en la preparación para el debate de la reforma laboral previsto para febrero. Buscan asegurar apoyos y compensaciones para mitigar las pérdidas fiscales en las provincias.

Con el debate de la reforma laboral a la vuelta de la esquina, el Gobierno argentino se encuentra en plena negociación con los gobernadores aliados. Se discute la posibilidad de ofrecer compensaciones a las provincias para enfrentar las pérdidas de recursos que la nueva normativa fiscal podría ocasionar.

Reuniones Clave y Estrategias Políticas

Este viernes, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión crucial. Participarán el ministro del Interior, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el operador político de Karina Milei, Lule Menem. Este encuentro marca el reinicio de la mesa política del Ejecutivo tras el receso veraniego. El objetivo: avanzar en las negociaciones para la modernización laboral.

Negociaciones en las Provincias

Diego Santilli ha estado actuando como emisario del Gobierno en las provincias. Recientemente, se reunió con el gobernador Leandro Zdero en Chaco, planteando las preocupaciones surgidas entre los mandatarios provinciales sobre algunos artículos del proyecto, especialmente los relacionados con cambios tributarios.

Preocupaciones de los Gobernadores

Los mandatarios provinciales expresan su preocupación por el impacto de la reforma laboral en las ya debilitadas arcas provinciales. Se estima que la reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias podría resultar en una caída de aproximadamente 3 billones de pesos en la recaudación coparticipable. Ante esto, el Gobierno busca negociar compensaciones para asegurar el apoyo de los legisladores provinciales.

Mensajes de Confianza y Expectativas

Desde el Gobierno, se intenta calmar los ánimos, prometiendo que la pérdida temporal de recursos sería compensada con la formalización del empleo privado y una mejora en la actividad económica tras la aprobación de la reforma. Sin embargo, esta promesa ha encontrado escepticismo entre los gobernadores que enfrentan déficits significativos.

Convocatorias Extraordinarias y Progreso en el Debate

Se anticipa que, a finales de enero, Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para debatir la reforma desde el 2 de febrero. Primero se discutirá en el Senado y, de aprobarse, se enviará a la Cámara Baja a mediados de mes. Por su parte, Bullrich ha habilitado una comisión técnica en el Senado para facilitar el debate y lograr el consenso necesario para una rápida aprobación.

Continuidad de la Agenda Provincial

Mientras tanto, Santilli continúa sus recorridos por las provincias, buscando diálogo y apoyo. En encuentros recientes, ha resaltado la importancia de una reforma laboral que no solo impulse la creación de empleo, sino que también favorezca el desarrollo productivo en diversas industrias clave.

Opiniones Favorables entre Gobernadores

Durante una reunión, Santilli enfatizó que “ningún gobernador puede estar en contra de una reforma laboral que beneficie a Argentina”. Las voces a favor del cambio son alentadoras, especialmente para gobernadores como Zdero, quien manifestó que esta reforma puede ayudar a alcanzar un equilibrio fiscal y reducir el riesgo país.

Diálogo Abierto y Alianzas Estratégicas

El ministro del Interior, en su rol de mediador, se reunirá con el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien está alineado con el oficialismo, reflejando un deseo de colaboración en medio de un panorama político cambiante.