Meta establece alianzas con empresas de energía nuclear para potenciar la IA.

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, ha concretado un plan audaz para asegurar el suministro eléctrico de sus innovadores centros de datos de inteligencia artificial, sellando alianzas clave con empresas de energía nuclear. Con esta jugada, la compañía se posiciona en la vanguardia de la sostenibilidad y el abastecimiento energético.

En un movimiento estratégico, Meta ha establecido tres acuerdos con compañías del sector nuclear, incluyendo a TerraPower, Oklo y Vistra. Estas iniciativas garantizan un suministro de energía eficiente para el superclúster Prometheus, un complejo que se levantará en New Albany, Ohio y que tendrá una capacidad de 1 gigavatio, previsto para entrar en funcionamiento en 2026.

Acuerdos estratégicos para un futuro energético

El contrato con Vistra incluye la compra de energía de varias plantas nucleares en Estados Unidos, asegurando un suministro a largo plazo por 20 años. Esto permitirá a Meta mantener operaciones sostenibles y libres de emisiones de carbono.

Una inversión hacia la eficiencia y seguridad

Las alianzas con TerraPower y Oklo se enfocan en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), una tecnología novedosa que promete mejorar la eficiencia energética en el largo plazo. Este avance se alinea con la creciente demanda de energía que requieren sus centros de datos dedicados a IA.

Impacto en el mercado y el compromiso con la sostenibilidad

La noticia ha tenido eco en el mercado, con acciones de Oklo aumentando cerca de un 20% y Vistra alrededor del 8%. Este respaldo financiero refuerza la confianza en las iniciativas de Meta y su apuesta por la energía nuclear como fuente confiable.

Un camino hacia un suministro energético seguro

El proyecto Prometheus se expandirá a lo largo de varios edificios, requiriendo una capacidad eléctrica comparable a la que consumen cinco millones de hogares. Este esfuerzo no solo busca satisfacer la demanda energética, sino también garantizar un futuro sostenible, alineado con el compromiso de Meta hacia prácticas eco-amigables.

Otras gigantes tecnológicas, como Microsoft, Google y Amazon, también han explorado la energía nuclear, pero Meta se destaca al establecer contratos a largo plazo con actores clave de la industria, marcando su camino hacia la diversificación energética.