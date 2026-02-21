Argentinos varados en Florianópolis: el impacto del paro de la CGT

Las vacaciones de miles de argentinos se convirtieron en una pesadilla tras la cancelación de vuelos de Aerolíneas Argentinas a Buenos Aires debido a un paro nacional, dejando a muchos atrapados en el aeropuerto de Florianópolis sin respuestas ni asistencia.

Miles de turistas argentinos se encuentran atrapados en el aeropuerto de Florianópolis, Brasil, tras la cancelación masiva de vuelos deAerolíneas Argentinas hacia Buenos Aires. Este conflicto se desató por un paro nacional de la CGT en protesta por la reforma laboral en debate en el Congreso. Los pasajeros denunciaron una parálisis total en la terminal, sumado a la falta de representantes de la aerolínea que pudieran ofrecer soluciones.

Turistas Afectados por el Paro Nacional

La medida de fuerza no solo afectó el transporte aéreo nacional, sino que también impactó a quienes disfrutaban de sus vacaciones en el exterior. Muchos quedaron varados en el aeropuerto brasileño, enfrentando incertidumbre sobre la reprogramación de sus vuelos. Un caso crítico fue el del vuelo AR1209, cuyos pasajeros permanecieron en la zona de embarque sin recibir respuestas sobre su regreso.

María, una de las pasajeras afectadas, compartió con la agencia Noticias Argentinas que la única asistencia recibida fue un cupón para canjear por café. En el mostrador de la aerolínea, no había personal propio, solo empleados de una firma tercerizada sin el poder de tomar decisiones sobre reprogramaciones. Esto provocó un ambiente de tensión y angustia entre más de 40 familias que esperaron respuestas durante todo el día.

La Larga Espera y el Desamparo

La situación se tornó cada vez más crítica debido a la falta de comunicación efectiva. Los pasajeros intentaron contactar a la aerolínea por WhatsApp, pero el sistema solo los redirigió a una atención presencial que no existía en la terminal. «Estamos esperando a un supervisor, pero hasta ahora no ha llegado nada», se lamentó María, denunciando el vacío administrativo al formalizar sus reclamos.

Además, el aspecto económico se volvió otro reto, ya que los turistas tuvieron que cubrir con sus propios recursos los gastos de hospedaje y alimentación. A diferencia de otras cancelaciones por fuerza mayor, la aerolínea no asumió la responsabilidad de esos gastos. La sensación de abandono total por parte de Aerolíneas Argentinas fue palpable entre los varados.

Consecuencias para la Salud y Bienestar

Entre los pasajeros afectados, destacaron muchos niños y jubilados, quienes enfrentaron serias dificultades en su salud y bienestar. Una de las preocupaciones más acuciantes fue la de un pasajero mayor que estuvo cerca de agotar su medicación, sin posibilidad de reabastecerse. La situación de desamparo fue alarmante, especialmente por la ausencia de un médico o asistente que pudiera ayudar a quienes más lo necesitaban.

Los afectados originalmente tenían un itinerario que incluía un vuelo desde Buenos Aires hacia Neuquén. Al cancelarse el vuelo internacional, perdieron automáticamente su conexión interna, dejándolos doblemente desconectados de sus hogares. La logística para regresar se tornó un rompecabezas complicado sin la intervención de Aerolíneas Argentinas, que mantuvo sus oficinas cerradas durante la protesta.

Finalmente, los viajeros expresaron su indignación comparando el servicio con el de otras aerolíneas. «Estamos hablando de Aerolíneas Argentinas, no de una low cost; no entendemos por qué no envían un representante», enfatizó María, mientras la frustración crecía entre las familias que seguían pagando alojamiento y traslados en su afán de regresar a casa.