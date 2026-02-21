Daniel Sticco: ‘Algunos sectores siguen estancados en el pasado’

Título: Crisis en Fate: Un Economista Analiza el Futuro de la Industria Argentina

Bajada: En medio del cierre de la planta de Fate, el economista Daniel Sticco expone su visión sobre la competitividad industrial, el impacto de las importaciones y el desafío del empleo en el país.

Artículo:

El economista Daniel Sticco ofreció su perspectiva en Canal E, abordando la problemática que enfrenta la planta de Fate y las implicancias de la reforma laboral. En su análisis, destacó la relación entre la apertura comercial y la sostenibilidad del empleo en el contexto actual.

Efectos de las Importaciones en la Industria Nacional

Sticco realizó un diagnóstico sobre el impacto de las importaciones, señalando que, a pesar del discurso alarmista, el 15% de lo que consumimos proviene del exterior y no significa el colapso de la industria local. “No es el fin de la industria nacional y mucho menos”, afirmó.

Sin embargo, advirtió sobre la obsolescencia en ciertos sectores. “Algunos están estancados, con tecnología desactualizada y grandes espacios de capacidad ociosa”, explicó. En el caso de Fate, Sticco ejemplificó: “Podría producir 100 pero solo fabricó 30, lo que implica un 70% de ineficiencia”.

La Función del Estado Ante el Desempleo

Respecto al papel del Estado, el economista fue contundente. Criticó la idea de que el Gobierno deba hacerse cargo de empresas en crisis: “¿Por qué 47 millones de argentinos deberían sostener a 920 trabajadores?”, cuestionó. A su juicio, la lógica del mercado dicta que algunas empresas surgen y otras desaparecen.

Además, realizó una distinción importante entre la apertura de mercados y la competencia desleal: “Es positivo que haya más oferta para el consumidor. Pero no es aceptable que productos que no deberían ingresar al país lo hagan, después de recorrer miles de kilómetros a precios insostenibles”.