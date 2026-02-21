Horarios y dónde ver en vivo la ceremonia de premiación

Este próximo domingo 22 de febrero se celebrará la esperada entrega de los Premios BAFTA 2026, donde la élite del cine, la televisión y los videojuegos se reunirá para reconocer los mejores talentos de la industria.

La ceremonia, que alcanza su edición número 79, tendrá lugar en el emblemático Royal Festival Hall de Londres, y será conducida por el carismático actor Alan Cumming.

Nominaciones Destacadas: Líderes y Favoritos de la Noche

Una batalla tras otra destaca con un impresionante total de 14 nominaciones, seguida de Pecadores con 13. Los filmes Marty Supremo y Hamnet no se quedan atrás, acumulando 11 candidaturas cada uno. Más atrás, Valor sentimental y Frankenstein suman ocho, mientras que Bugonia e I Swear completan la lista de los favoritos con cinco nominaciones cada uno.

¿Cuándo y Dónde Ver la Ceremonia en Vivo?

La gala de los Premios BAFTA será transmitida en televisión por la BBC a partir de las 19:00 (hora del Reino Unido). En Argentina y gran parte de Latinoamérica, los espectadores podrán seguir la ceremonia en vivo desde las 16:00 a través de los canales oficiales de BAFTA en YouTube, Instagram y Facebook (@bafta).