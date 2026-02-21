sábado, febrero 21, 2026
Musica

Horarios y dónde ver en vivo la ceremonia de premiación

La Gala de los Premios BAFTA 2026: ¡Todo lo que Necesitas Saber!

Este próximo domingo 22 de febrero se celebrará la esperada entrega de los Premios BAFTA 2026, donde la élite del cine, la televisión y los videojuegos se reunirá para reconocer los mejores talentos de la industria.

La ceremonia, que alcanza su edición número 79, tendrá lugar en el emblemático Royal Festival Hall de Londres, y será conducida por el carismático actor Alan Cumming.

Nominaciones Destacadas: Líderes y Favoritos de la Noche

Una batalla tras otra destaca con un impresionante total de 14 nominaciones, seguida de Pecadores con 13. Los filmes Marty Supremo y Hamnet no se quedan atrás, acumulando 11 candidaturas cada uno. Más atrás, Valor sentimental y Frankenstein suman ocho, mientras que Bugonia e I Swear completan la lista de los favoritos con cinco nominaciones cada uno.

¿Cuándo y Dónde Ver la Ceremonia en Vivo?

La gala de los Premios BAFTA será transmitida en televisión por la BBC a partir de las 19:00 (hora del Reino Unido). En Argentina y gran parte de Latinoamérica, los espectadores podrán seguir la ceremonia en vivo desde las 16:00 a través de los canales oficiales de BAFTA en YouTube, Instagram y Facebook (@bafta).

