Villarruel se distancia del Gobierno y pide a la Iglesia que se manifieste contra la baja de edad de imputabilidad

La vicepresidenta Victoria Villarruel se separa del oficialismo al buscar apoyo en la Iglesia católica para cuestionar la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, planteando una realidad más compleja en torno a la delincuencia juvenil.

Reunión Clave con Representantes de la Pastoral Social

Villarruel convocó a miembros de la Pastoral Social y Cáritas en una reunión informal con senadores, donde se expuso su postura crítica ante el proyecto que propone modificar la responsabilidad penal de los menores. Los representantes de la Iglesia sostuvieron que esta medida no disminuiría los delitos y enfatizaron la necesidad de un enfoque integral que aborde la problemática de la delincuencia juvenil.

La Aguda Debate Legal y Social

Este encuentro llegó tras la media sanción en la Cámara de Diputados y antes de su próximo análisis en el Senado. La Iglesia reclama ser escuchada, alegando su experiencia en el territorio como valiosa para entender y resolver la situación.

Villarruel y el Compromiso con la Iglesia

A diferencia del presidente Javier Milei, que ha mostrado poco interés en reunirse con obispos, Villarruel inauguró un oratorio católico en el Senado, reafirmando su conexión con esta institución. En su reciente visita a La Rioja, se reunió con el obispo Dante Braida y rindió homenaje a la memoria del beato monseñor Enrique Angelelli, un gesto que resalta su compromiso con la historia y la defesna de los derechos humanos.

Posturas de la Pastoral Social y Cáritas

Durante la reunión, los representantes presentaron una “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, donde argumentan que una respuesta penal temprana no es una solución efectiva para los problemas relacionados con la juventud delictiva. Citan datos que sugieren que los países con edades de imputabilidad más bajas suelen tener mayores índices de violencia, algo que contradice la situación actual de Argentina, que ha mantenido una de las tasas de homicidio más bajas de la región.

La Falta de Recursos y Alternativas Propuestas

El comunicado también señala que el Estado carece de las condiciones necesarias para implementar un sistema que garantice el acompañamiento integral de los jóvenes en conflicto con la ley. En un contexto de recorte de políticas sociales, advierten que la expansión del sistema penal podría aumentar la carga sobre los sectores más vulnerables sin abordar las causas estructurales de la violencia.

Un Llamado a la Prevención y la Inclusión

Los miembros de la Pastoral Social resaltan la importancia de ver a los adolescentes como sujetos en desarrollo, cuya madurez cerebral no les permite comprender completamente las consecuencias de sus actos. Propusieron que los casos de menores de 16 años sean manejados por el sistema de protección de derechos, reservando el sistema penal para situaciones extremas.

Propuestas para Delitos Graves y Preocupaciones Legales

Para los jóvenes mayores de 16 años que cometan delitos graves, sugieren fortalecer mecanismos de justicia restaurativa como alternativa para reducir la reincidencia. Además, advierten sobre posibles cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto, ya que podría representar un retroceso en derechos humanos en contraste con los compromisos internacionales del país.

Construyendo un Futuro Más Inclusivo

Finalmente, insisten en que el foco no debería estar en la penalización temprana, sino en la prevención, inclusión y generación de oportunidades. Subrayan que el debate actual no solo se trata de una ley, sino de la sociedad que queremos construir en el futuro.