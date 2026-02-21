Evolución Mensual del IPC del INDEC

Inflación en Argentina: Análisis del IPC de enero 2026

Los últimos datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) revelan una nueva realidad económica para los argentinos. Descubre cómo estos números impactan en el costo de vida y en la planificación financiera personal.

Qué es el IPC y su relevancia

El Índice de Precios al Consumidor actúa como un barómetro crucial que mide la evolución de los precios de bienes y servicios consumidos por los hogares argentinos. Este indicador es fundamental, ya que permite entender la inflación y su efecto en la economía.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encarga de recopilar y publicar estos datos mensualmente, ofreciendo una herramienta vital para la formulación de políticas públicas y ajustes económicos.

Inflación en enero de 2026: Lo que reveló el INDEC

El IPC de enero de 2026 se fijó en 2,9%, marcando el porcentaje más alto desde marzo de 2025. Este incremento se vuelve aún más significativo al ser la quinta vez consecutiva que supera el valor del mes anterior (2,8% en diciembre).

No se registraba un índice inferior a 2 puntos desde agosto del año pasado, cuando se registró un 1,9%.

El dato de inflación de enero: el IPC del INDEC fue del 2,9%

Principales categorías afectadas por la inflación

El informe mensual señala que la categoría que experimentó el mayor aumento fue Alimentos y Bebidas no alcohólicas, con un incremento del 4,7%. Otros sectores que también vieron aumentos significativos incluyen Restaurantes y Hoteles (4,1%) y Comunicación (3,6%).

El INDEC especificó que el aumento en la categoría de alimentos fue impulsado principalmente por las subas en Carnes y Verduras.

En contraste, los sectores con menores variaciones fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

Evolución mensual del IPC en 2026

Las cifras hasta el momento indican un acumulado anual de 2,9% para 2026, ilustrando un continuo aumento de precios.

Los valores interanuales muestran un panorama más complejo, con un 32,4% de inflación en enero.

Próximas actualizaciones del IPC

El INDEC tiene programado publicar el próximo IPC correspondiente a febrero el martes 10 de marzo a las 16:00. Posteriormente, los datos mensuales serán difundidos de la siguiente manera:

IPC de marzo: 12 de abril

12 de abril IPC de abril: 14 de mayo

14 de mayo IPC de mayo: 14 de junio

14 de junio IPC de junio: 11 de julio

11 de julio IPC de julio: 14 de agosto

14 de agosto IPC de agosto: 13 de septiembre

13 de septiembre IPC de septiembre: 10 de octubre

10 de octubre IPC de octubre: 13 de noviembre

13 de noviembre IPC de noviembre: 12 de diciembre

12 de diciembre IPC de diciembre: 15 de enero de 2027

Proyecciones de inflación según el Banco Central

De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, las proyecciones de inflación para los próximos meses de 2026 se estiman en:

Febrero: 2,1%

Marzo: 2,2%

Abril: 1,9%

Mayo: 1,7%

Junio: 1,6%

Julio: 1,5%

Para todo 2026, se anticipa una inflación general del 22,4%, según las expectativas del mercado.

Proyecciones de inflación del mercado según el REM del Banco Central

Calculadora personal de inflación: Mide tu propio IPC

El INDEC ha lanzado una calculadora de inflación personalizada que permite a los argentinos conocer cómo les afectan los cambios de precios en su economía personal. Esta herramienta se creó para que los usuarios puedan medir el impacto real de los aumentos en función de sus gastos individuales.

La calculadora solicita que los usuarios ingresen sus gastos mensuales en diferentes categorías, obteniendo así un porcentaje más representativo de su situación económica. Se basa en los mismos datos que utiliza el INDEC para el índice general.

Esta herramienta es gratuita y se puede acceder directamente en el sitio web del INDEC, sin necesidad de registro previo.

La calculadora de inflación del INDEC revela el impacto de la suba de precios en tu hogar.

Construcción del IPC: Un análisis profundo

El Índice de Precios al Consumidor se construye a partir de una canasta de bienes y servicios, definida según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004. Esta canasta incluye categorías como alimentos, vivienda, salud y educación, entre otras.

Cada categoría tiene un peso específico, basado en su importancia en el gasto total de los hogares. La metodología de recolección de datos se lleva a cabo mensualmente, asegurando la precisión y relevancia del índice.