ARGRA Rinde Homenaje a José Luis Cabezas y Exige Justicia por Pablo Grillo

Hoy se cumplen 29 años del brutal asesinato de José Luis Cabezas, un fotógrafo cuya vida fue truncada en la Cava de Pinamar. Sus colegas de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina se reunieron nuevamente para rendir homenaje y revivir su legado.

Renovando el Compromiso Periodístico

En la sede de ARGRA en la Ciudad de Buenos Aires, los reporteros gráficos renovaron su compromiso con la labor periodística que llevó al crimen de Cabezas a manos de sicarios contratados por Alfredo Yabrán, un personaje que estaba oculto en las sombras del poder. Su imagen fue capturada por Cabezas, simbolizando un acto de valentía en la profesión.

Exigiendo Justicia por Todos

El 25 de enero no solo recuerda a Cabezas, sino que también se convierte en un grito colectivo por justicia. Este año, los reporteros instaron a la sociedad a no olvidar el lema “No se olviden de Cabezas” y extendieron su llamado a la justicia en el caso de Pablo Grillo, quien fue herido gravemente por efectivos de Gendarmería Nacional en el Congreso. Afortunadamente, su recuperación avanza tras múltiples intervenciones quirúrgicas.

La Importancia de la Libertad de Prensa

La labor de un periodista crítico es esencial para la democracia, un hecho que resulta incómodo para aquellos que buscan silenciar la verdad. “La sociedad argentina nos ha respaldado en nuestra lucha por justicia, un esfuerzo que ha involucrado a la familia de José Luis, sus compañeros y a muchos ciudadanos comprometidos”, afirmaron los reporteros.

Recordando a un Compañero

En una emotiva muestra de solidaridad, ARGRA recordó también el reciente atentado contra Pablo Grillo. “Es momento de que ejercer el periodismo no sea un peligro. Exigimos que el Estado y las fuerzas de seguridad protejan la vida de los periodistas y la libertad de expresión”, enfatizaron.

Un Legado Duradero

El asesinato de José Luis Cabezas fue un punto de inflexión en la historia de Argentina. Sirvió de alerta contra quienes querían mantener el poder en la oscuridad. Desde aquel fatídico día, la lucha por un periodismo libre y seguro continuó, fortaleciendo la conexión entre los profesionales de la comunicación y la sociedad.

El Dolor y la Resiliencia

“Aún sentimos la ausencia de José Luis, un amigo y un ser querido. Este dolor persiste”, expresó ARGRA. La entidad renueva su llamado a trabajar juntos por un periodismo que defienda la libertad de informar y la dignidad de quienes ejercen esta noble profesión.