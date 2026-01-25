Desaparecido: Buscan a un joven de 21 años que salió en bicicleta

Buscan a Juan: Desapareció tras un brote psicótico en Vicente López

Juan Laszeski, un joven de 21 años de Chubut, se encuentra en paradero desconocido desde el viernes, después de salir de su hogar en bicicleta. Su familia está alarmada y solicita ayuda para dar con su paradero.

Juan, quien reside temporalmente en Vicente López para estudiar en la Universidad de San Andrés, sufrió un brote psicótico antes de su desaparición. Su hermana, Teresa, compartió que el joven había interrumpido su tratamiento psiquiátrico, lo que llevó a un deterioro de su estado de salud.

Última vez visto en Garín

La última aparición de Juan fue el viernes 23, en Garín, dentro del partido de Escobar. Se le describe vestido con una remera negra, un casco verde y una mochila negra, mientras se trasladaba en una bicicleta GT rodado 29.

Campaña de búsqueda

Desde su desaparición, la familia ha intensificado los esfuerzos de búsqueda, concentrándose especialmente en la zona de Pergamino. Juan, en un mensaje de voz enviado a Teresa, indicó que se dirigía hacia la Cordillera, una decisión que preocupa a sus seres queridos.

“Juan no salió preparado para un viaje de esta magnitud. Su única equipación es su bicicleta, un casco y algunas bolsas de supermercado”, destaca Teresa, preocupada por las condiciones en las que podría estar.

Posibles avistamientos

Desde el inicio de la búsqueda, la familia ha recibido reportes de posibles avistamientos. Un residente de Pergamino mencionó haber visto a Juan en la Avenida 25 de mayo el sábado por la noche, vistiendo una remera celeste.

La intervención de la justicia

La situación ha sido reportada a la fiscal Mabel Amoretti, quien se encuentra a cargo de la investigación en la U.F.I. N° 5 de Escobar, bajo la causa titulada “Averiguación de Paradero”.

Cómo ayudar

Para cualquier información sobre Juan, se solicita a la comunidad que se comunique con Teresa al 2975290260 o con el comisario Facundo Allendes al 1126001335.